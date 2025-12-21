噁！嘉義知名砂鍋魚頭分店出包 女外帶吃到「大強」好崩潰

嘉義知名砂鍋魚頭驚爆食安疑慮，有消費者到分店外帶餐點，結果回家吃到一半，竟然發現有一隻大強。（圖／TVBS）

嘉義知名砂鍋魚頭驚爆食安疑慮，有消費者到分店外帶餐點，結果回家吃到一半，竟然發現有一隻大強，把他們嚇壞，錄影PO網，而業者得知消息後，也緊急清消，出事的分店今早也延後2小時開店，要加強環境清潔。

一名消費者在嘉義知名砂鍋魚頭分店購買外帶餐點後，發現食物中竟然有一隻大蟑螂，讓她感到非常噁心和震驚。這位消費者在食用到一半時發現異物，隨即錄下影片並將發票和影片發布到網路上。影片中可以清楚看到，這不是一般小蟑螂，而是體型較大的蟑螂，令人感到相當不適。

當事店家營運長強調，本店非常重視這起食安事件，負責人也特別留言希望能取得相關資訊。（圖／TVBS）

事件發生在20日晚上8點多，當事人在該分店購買了火雞肉飯、小砂鍋菜加魚塊等餐點，共花費455元帶回家享用，卻在食用過程中發現蟑螂入侵食物。當事店家營運長林欣儀表示，希望能與當事者進一步釐清情況，強調本店非常重視這起食安事件，負責人也特別留言希望能取得相關資訊。

為了應對這起食安危機，該分店除了在事發當晚立即進行清消外，隔天早上也採取了更全面的措施。（圖／TVBS）

為了應對這起食安危機，該分店除了在事發當晚立即進行清消外，隔天早上也採取了更全面的措施。林欣儀表示，他們當天早上延後開店時間，針對光華分店進行全面的清潔和大消毒工作。業者也大動作發表聲明向消費者致歉，目前正持續與受影響的顧客保持聯繫。

對於蟑螂如何進入餐點這一關鍵問題，業者表示將同步由門市與品保單位啟動內部確認流程，徹底調查食安破口所在。這起事件提醒大家對食品安全的重視，也考驗著業者如何有效處理危機並重建消費者信任。

