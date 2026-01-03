噁！士林夜市知名小吃豆腐放地板「放整夜還淋雨」 離譜原因曝

士林夜市某知名小吃，豆腐放外面人行道地板，任憑風吹雨淋。（圖／中視新聞）

食材這樣處理，食安問題要怎麼解？近日士林夜市某知名小吃店，被網友發現大半夜竟將豆腐放地上，讓他傻眼，忍不住問「這難道是要賣的嗎」，引起討論，在地人也揭露原因，直言早已行之有年，上過好幾次新聞，就是不會改。

一名網友在Threads上貼出影片，透過影片可以看到，大半夜豆腐與板豆腐就這樣被放在店家門口旁的人行道上，且當天還下大雨，食材就這樣在外面淋了整夜的雨，讓原PO忍不住問「淋了一整晚，這是要賣的嗎」？

廣告 廣告

有片曝光超過110萬人觀看，許多網友紛紛留言：「這誰敢吃啊」、「好噁心」、「都2026年了，這麼重要的食安沒人在乎」、「有沒有蟑螂老鼠爬過都不知道」、「可以請主廚先試吃嗎」、「笑死，這前年才上過新聞，又來了」、「之前帶外國友人經過，對方看到嚇死，從此不敢在士林夜市吃東西...」、「淋雨小case，真正可怕的是你會發現放豆腐的木板，沒有一片是沒發霉的」、「美味的秘訣」、「真正的在地美食」。

知情人士則指出，這早已行之有年，是店家跟廠商便宜行事，板豆腐更是常見，因為廠商為追求效率，便宜行事，常常凌晨2點就先送貨上門，而早市的老闆都是4點才會開店做準備，之後才把豆腐拿進去，貨運司機也因為要在短短幾小時內送十幾間店，因此沒辦法等老闆開店，雙方時間喬不攏，就變成放豆腐在外面風吹雨淋，甚至變成蟑螂、老鼠的「晚宴」。

更多中時新聞網報導

AI育兒別全信 診斷仍需醫師

蔡依林創演唱會天花板自豪給大家壓力

文化幣加碼 13至22歲每年都領1200點