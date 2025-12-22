噁！外帶林聰明沙鍋魚頭爆驚見「蟑螂泡湯」 業者緊急致歉

林聰明沙鍋魚頭爆民眾外帶吃到蟑螂，相關事件不只一樁。（翻攝Threads@林聰明沙鍋魚頭）

又有名店爆食安風波，有民眾到至嘉義「林聰明沙鍋魚頭」外帶回家享用，沒想到吃一吃發現有黑色不明物體，竟是一隻大蟑螂，令人作噁。對此，店家發出聲明致歉，強調會負起責任，但留言處不只1名網友附上照片指控，也曾吃到蟑螂、塑膠袋等物，食安問題持續延燒。

晚餐吃到小強 顧客嚇壞：快吐了

1名網友花了455元，從「林聰明沙鍋魚頭」嘉義光華店購入火雞肉飯、沙鍋魚頭準備飽餐一頓，沒想到帶回家享用到一半，發現有一隻大蟑螂，讓她驚呼「快吐了」，po文一出引發網友熱議。

小強算異物？ 店家致歉：加強防範

對此，「林聰明沙鍋魚頭」緊急致歉，發出聲明表示，稱針對回家用餐過程中發現「異物」一事，週日早上已第一時間主動以訊息聯繫當事顧客，向顧客表達關心與歉意，同時也請顧客協助保留相關異物，以利進一步了解原因並追蹤後續處理事宜。

林聰明沙鍋魚頭強調會負起責任，目前門市已進行全面的環境與食安檢查流程，請顧客放心，後續將全面檢視原料備料與出餐流程，加強異物防範與檢查標準，並重新進行第一線同仁教育訓練，強化食品安全管理意識，避免類似情況再次發生。

不只一樁？ 又有網友留言指控

不過尷尬的是，林聰明沙鍋魚頭發完聲明後，又有網友指控20日中午在嘉義總店外帶回家吃時同樣發現蟑螂異物，看到後嚇壞直接將整鍋倒掉了；另外也有網友指控日前吃到塑膠袋，至今店家尚未有新回應。

