噁！女星吃外送驚見「白色超肥活體物」崩潰：差一點放進嘴裡

娛樂中心／綜合報導

愛雅經常在社群與粉絲互動。（圖／翻攝自愛雅IG）

女星愛雅2022年嫁給圈外人Wan，如今懷孕邁入第7個月，被稱作是「最美孕婦」。平時即便工作忙碌，愛雅仍不時在社群分享日常，她5日在社群提到，自己吃午餐時突然發現碗中有白色異物，還險些放入口中，畫面曝光後，不少網友替她捏了一把冷汗。

愛雅險些將菜蟲吃下肚。（圖／翻攝自愛雅IG）

愛雅表示，5日中午她在外送平台點了燙青菜，沒想到吃到最後一口時，她突然看見碗中出現白色異物，仔細看竟是一隻身形鼓漲、如同肉條般的菜蟲，「我差一點就放進嘴裡嚐嚐看那是不是肉末了，真的只差一點點」。

雖然被菜蟲嚇了好大一跳，但愛雅也轉念安慰自己：「沒有農藥的菜太棒了。尷尬又不失禮貌的微笑，發自內心喔。」隨後附上一整串「啊啊啊啊啊啊啊啊」表達內心的崩潰。貼文一出，不少人頭皮發麻直呼：「我要吐了」、「我要暈倒了」、「天啊～你好勇敢！」。

