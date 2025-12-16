噁！女星租房沒窗「全發霉」 為繼承豪宅做牛做馬

陳姸霏在《人生只租不賣》為了獲得另一半房產繼承權，加入星河房管事務所做牛做馬。(圖／公視台語台提供)





公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，集結黃河、陳姸霏，林予晞、王真琳、謝章穎演出，將於2026年1月11日每週日首播。15日發布最新預告，陳姸霏為繼承母親豪宅，被迫加入黃河公司當租賃管理師，為房東和房客解決大小事。

黃河和陳姸霏在《人生只租不賣》服務房東和房客。(圖／公視台語台提供)

黃河和陳姸霏在《人生只租不賣》服務房東和房客。(圖／公視台語台提供)

談起租屋經驗，陳姸霏曾住過沒窗的屋子，東西全發霉；王真琳遇過房東喝醉恐嚇；黃河則是東西壞了找不到人處理，「訊息傳出去像丟進黑洞」，這次拍完戲，更理解租賃管理的重要性。

廣告 廣告

療癒系職人輕喜劇《人生只租不賣》是台灣首部以「租賃管理」為題材的台語劇集，陳姸霏飾演的躺平族「幸琪」在母親過世後意外獲得豪宅，怎知一半繼承權在黃河飾演的「程軒」手上，為搶回財產，不得不加入「星河房管事務所」工作。

黃河和陳姸霏在《人生只租不賣》詮釋租賃管理師，為解決各種大小事苦惱。(圖／公視台語台提供)

黃河和陳姸霏在《人生只租不賣》詮釋租賃管理師，為解決各種大小事苦惱。(圖／公視台語台提供)

兩人從互看不順眼，到共患難吵出好感情，預告中陳姸霏不屑黃河嗆說：「我在江湖走跳的時候，你還不知道在哪裡玩耍咧！下一秒卻越靠越近，迸出曖昧火花。陳姸霏笑說：「我們關係是『湯姆貓與傑利鼠』，很像卡通裡的那種相處模式！」黃河則形容幸琪和程軒是「在不安裡互相靠近的兩個人」，並非轟轟烈烈的關係，而是慢慢建立信任。

劇中他們為保障房東和房客的權益，有求必應，做牛做馬，修水電、討租大小事都要管。拍攝前劇組特別安排包租代管產業的人與演員交流，黃河表示：「他們每天都在面對不同人生狀態，有期待、有焦慮、有妥協。不只是房子，也要兼顧房客的情緒與狀況，在拉扯中保持理性，同時又不能失去對人的理解，那種平衡感是很吸引我的特質！」

黃河和陳姸霏搭檔演出《人生只租不賣》，接觸包租代管產業，陳姸霏笑說想獲得他們的看房技能。(圖／公視台語台提供)

黃河和陳姸霏搭檔演出《人生只租不賣》，接觸包租代管產業，陳姸霏笑說想獲得他們的看房技能。(圖／公視台語台提供)

黃河過往也有租屋經驗，每次最崩潰的就是東西壞了永遠找不到人處理，「水管漏水、燈不亮、門怪怪的，但訊息傳出去之後就像丟進黑洞，只能一邊等一邊想說『是不是其實沒那麼嚴重』。」拍完《人生只租不賣》更能理解，對房客來說，有人願意即時回應、把事情處理好，本身就是一種很大的安全感。

陳姸霏則分享過往曾和朋友合租，小看通風重要性，選了一間沒有窗的房子，加上地理位置潮濕，不透氣又不透光，大量東西發霉讓她受到教訓，後來選房都很在意有幾扇窗、窗戶材質和紗窗材質。她笑說接觸租賃代管產業後，最想獲得他們的看屋技能，「不用親自入住就能一眼看穿房子可能哪裡會有問題，因為看房經驗，敲敲看隔間就知道隔音好不好，或可以推測牆面可能發霉！」

劇中演出水電工「姍姍」的王真琳也有過10年租屋經驗，經歷過各式房東，「以前有遇到一個很兇、很怪的房東，會半夜喝醉貼恐嚇紙條在門上，但也有很溫暖的房東，在疫情期間會問我們的身體狀況還好嗎？需不要要燉雞湯給我們。」相信觀眾不論有沒有在外租屋的經驗，看完這齣劇都會很有共鳴。

王真琳租房經驗10年，遇過各式房東。(圖／公視台語台提供)

王真琳租房經驗10年，遇過各式房東。(圖／公視台語台提供)



【更多東森娛樂報導】

●蔡淑臻同框小鮮肉！罕談小一輪男友 認了《女外科》努力中

●陳姸霏潑辣飆台語 怒嗆惡房客：祝你馬桶被塞爆

●17歲奪金鐘！黃河遭嫌「講國語聽不懂」 苦練內幕曝

