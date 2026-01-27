噁! 溫泉飯店餐檯驚見大隻小強 住客食慾全消

中部中心／邱俊超 苗栗報導

冬天裡，正是泡湯的時節。苗栗泰安溫泉區，有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉溫泉，但卻有遊客投訴，在飯店享用早餐時，竟然在餐檯上，驚見一隻長達5公分的大隻"小強"，當場胃口全失，直呼這食安衛生實在需要改善。

溫泉飯店餐廳裡，遊客一早起床，原本想要飽餐一噸，餐檯上卻有不速之客已經先來checkin報到。不能讓你看得太清楚的，是我看了也很嚇的"小強"，牠不小很大隻，木頭擺件下方，深咖啡色的蟑螂探頭探腦，看得遊客頓時胃口全消。聲源：目擊民眾巫先生：「夾取早餐時，就眼角餘光瞄到有東西跑過去，一開始我沒想那麼多，後來就低下頭看了一下，就看到一隻，大概5公分左右的蟑螂，非常恐怖。」

溫泉飯店餐檯赫見大隻「小強」 目擊民眾目測5公分大

餐檯赫見大隻「小強」 目擊民眾目測長約5公分（圖／民眾提供）









正值泡湯季節，苗栗泰安鄉有俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉，吸引遊客到訪。早餐時段，卻在溫泉飯店的餐檯上驚見體形壯碩的活體「小強」出沒，原本泡湯放鬆，現在卻是神經緊繃，業者第一時間趕緊消滅蟑螂。聲源：飯店員工：「木板裝潢裝飾品下面，躲在下面牠就探出頭來，我就用衛生紙這樣拍掉，我就把牠處理掉，我說不好意思不好意思，我直接幫你全部換新的（餐點）。」





飯店人員表示，讓顧客看到小強，有了不舒服的體驗，實在很抱歉過意不去，飯店每天都有整理消毒，未來也會再加強衛生清潔，確保吃的安心，玩得開心。





