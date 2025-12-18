噁！澳洲進口穀片袋內「4隻活飛蛾」亂竄 男憂外來種入侵

高雄一位消費者在連鎖賣場購買澳洲品牌全穀片時，赫然發現包裝內有多隻活蛾飛舞，嚇得他立即通報1999並在網路發文。有網友看到貼文後表示，自己也曾在同款穀物片中發現蟲屍，懷疑可能是澳洲外來種農業害蟲「印度穀蛾」入侵。台大昆蟲系教授蕭旭峰指出，這些昆蟲應是台灣常見的積穀害蟲，而非外來種，可能是因倉庫管理不當而出現在穀物食品中。衛生單位表示將進行稽查，若屬實最高可處2億元罰鍰。

全穀片袋內竟然有飛蛾。（圖／當事人提供）

事件發生於17日，當事人余先生在高雄一家連鎖賣場購買澳洲品牌的全穀片。他表示，由於包裝是透明的，可以清楚看到裡面有三、四隻不明蟲子在飛，讓他感到非常驚訝，質疑該品牌的品質管理是否有問題，特別是這款產品售價不菲。

事件曝光後，有網友在余先生的貼文下留言，表示自己吃同款穀物片時也曾發現相同種類的蟲屍。部分網友懷疑這可能是「印度穀蛾」，一種澳洲常見但台灣本島尚未發現的外來種農業害蟲，引發外來種入侵的疑慮。

專家指出積穀害蟲吃穀物維生。（圖／TVBS）

對於這些猜測，台大昆蟲系教授蕭旭峰澄清，這應該是常見的積穀害蟲，主要以米、玉米、麥類、豆類或相關製品為食。蕭旭峰表示，印度穀蛾的背上翅膀會有不同顏色並分成兩段，而照片中的昆蟲比較可能是粉斑螟蛾或外米綴蛾。

蕭旭峰進一步解釋，這類積穀害蟲若入侵倉儲，或消費者購買穀物後未完全密封，就可能在食物中發現。他指出，通常倉庫會採取物理性控制措施，例如包裝完善、低溫保存、密閉儲存，甚至進行薰蒸或氮氣處理等，以避免這類蟲害。

台北衛生局回應會派員稽查。（圖／AI製圖）

針對此事件，台北衛生局表示將派員前往進口商稽查，如查證屬實，將依法處以6萬至2億元罰鍰。若產品為進口，也會通報食藥署加強邊境查驗。銷售該產品的賣場則強調，商品已全面下架，並正向廠商了解狀況，同時會協助顧客辦理退換貨。

