噁！男星剛出獄四度被捕「出手猥褻2女」犯罪黑歷史全曝光

記者林汝珊／台北報導

羽賀研二涉猥褻，第四度被捕。（圖／翻攝自日網）

64歲日本知名男星羽賀研二，過去曾因詐騙、恐嚇取財等罪入獄服刑，豈料近日又被爆涉嫌猥褻2名女子，遭沖繩縣警方逮捕，這也是他近19年來第4度被捕。再度登上社會版面，引發外界譁然。

羽賀研二本名當真美喜男，涉嫌於去年3月27日晚間在餐廳用餐時，未經同意觸摸2名分別為50多歲與30多歲女子的身體，並親吻其中1人。案件直到其中一名受害女子於去年8月向警方諮詢後才曝光。

羽賀研二犯罪黑歷史曝光。（圖／翻攝自日網）

羽賀研二2007年時，曾涉入醫療公司股份詐騙案，與前世界拳擊冠軍渡邊二郎共謀詐騙約3.7億日圓（約新台幣7580萬元），2013年遭判刑6年定讞入獄。之後又因隱匿財產、妨害強制執行等罪名，於2019年再被捕，2020年被判刑1年2個月。

羽賀研二出獄後一度在沖繩的人力派遣公司工作，一度嘗試重返演藝圈，不料2024年9月，又因涉嫌在建築物所有權移轉登記中提交虛假電子公證文件，遭愛知縣警方逮捕，涉案名單還包括前妻、黑幫成員及司法書士，最後獲檢方保留處分釋放。

