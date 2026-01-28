噁！知名港點「吃到大蟑螂屍」客當場乾嘔、衝廁所漱口 業者道歉了

生活中心／賴俊佑報導

民眾到知名港點用餐，卻發現炒蔬菜有大蟑螂屍，當場乾嘔、衝廁所漱口。(圖／讀者提供）

知名港點爆食安問題！有民眾投訴28日中午帶家人到台北東區的京星港式茶餐廳用餐，其中一道清炒小豆苗竟有大蟑螂，讓家人瞬間身體不適、乾嘔，衝到廁所漱口；對此，店長表示已向客人道歉並給予免單，並緊急連絡廠商清消。

民眾吃到「大蟑螂屍」當場乾嘔、衝廁所漱口

民眾在Threads發文投訴，28日中午帶家人到敦化南路上的京星港式飲茶 PART1用餐，「其中一道菜清炒小豆苗，我媽媽翻菜後出現一隻死掉的大蟑螂，我媽瞬間感到身體不適、不停的乾嘔，去廁所漱口，當下看到也著實嚇到我們其他家人，畢竟所有人都吃到那道菜了，當下立刻拍照錄影留證」。

民眾表示他們一家人很常到這裡用餐，「但如今我非常的擔心可能不只我們吃到那道菜！該店的飲食衛生十分堪憂，其實內部環境也非常的髒亂」，工作人員第一時間還問要不要提供甜湯跟水果漱漱口，讓民眾感到非常不滿，盼業者能真心重視消費者用餐權益和品牌形象。

港點店長致歉、免單並緊急連絡廠商清消

對此，店長向媒體表示，事件發生當下已向顧客道歉並給予免單，同時今日開內部檢討會議，除了有調閱監視器查看哪個環節出問題，也有請內場師傅加強注意衛生，並緊急連絡廠商於今晚和明晚進行清潔消毒。

