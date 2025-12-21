噁! 知名砂鍋魚頭"撈出整隻小強" 業者道歉.緊急消毒

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導

有民眾在社群平台發文，說到嘉義知名的砂鍋魚頭買了一碗砂鍋魚頭外帶，回家吃了一半卻赫然發現裏頭有一隻完整的蟑螂，直呼太噁心了。店家立即留言道歉，今天延後開店兩小時做消毒，同時也聯繫消費者進行後續處理，釐清異物來源後會再對外界說明。





嘉義知名的砂鍋魚頭爆發食安疑慮，業者立即向消費者道歉，隔天展開大消毒。（圖／民視新聞）

大鍋子裏，有豆皮、高麗菜等一大堆的配料，配搭炸過的魚頭和沙茶醬，這是嘉義市名店的砂鍋魚頭，是不少外地遊客來到嘉義旅行必吃的美食，但有民眾在光華分店買了一碗外帶，回家一吃卻差點沒吐出來，「oh my god！一隻好好的，超級噁心！這麼大隻，已經吃到一半才看到快要吐了！」其他民眾說，「我覺得這不應該啦，他自己起鍋後他要看一下啊！」另一位民眾也說，「很噁心啊！我覺得他們品質應該再把關嚴謹一點。」湯裏一隻完整的小強，讓兩個女生直呼要吐了，將影片po到社群平台，店家立即在底下留言道歉，隔天立即展開大消毒，因此延後兩小時開店。沙鍋魚頭營運長林欣儀表示，「這個異物的來源，我們現在也很重視，也一直在釐清，找到它相關的源頭是什麼？我們都有安排病媒防治消毒一天，一個月會有兩次，除了大消毒外，我們每天也都會有我們日常閉店的作業模式，也都要清理乾淨。」

嘉義知名的砂鍋魚頭爆發食安疑慮，嘉義市衛生局也派員到場檢查。（圖／民視新聞）

這隻小強恐怕污染的不是只有一碗，而是當天一整鍋。業者立即啟動內部調查，要釐清小強是在哪一個環節跑進湯鍋裏的，嘉義市衛生局也派員到場檢查。嘉義市政府衛生局食藥科科長陳怡靜指出，有關民眾反應沙鍋魚頭店販售的餐食中有蟑螂一案，已派員前往該店與總店稽查，現場未發現病媒蹤跡，但有部分環境衛生缺失 ，已另責業者限期改善，將擇日複查。知名老店爆發食安疑慮，業者慎重面對，除了聯繫消費者做後續賠償之外，也承諾會將調查結果對外說明，畢竟好不容易建立起來的商譽，可不能被一隻小強給毀了。













