噁！美變態警「施壓男子性侵自己10歲女兒」 還要求線上觀看

美國一名警官施壓一名男子性侵自己10歲女兒，更要求要在線上觀看。 （示意圖，由AI生成）

美國紐約州爆發極其惡劣的警界醜聞。現年38歲的警官羅伯特．薩科（Robert Sacco）被指控自2025年10月起，透過加密通訊軟體試圖操控一名10歲女童的父親。薩科不僅開價購買女童裸照，更變態地多次施壓該名父親，要求對方性侵親生女兒並讓他「線上觀看」，甚至計畫購買性玩具寄給女孩。他向對方坦承自己對幼女有特殊迷戀，並將這份變態欲望稱為他必須守住的「祕密」。

FBI甕中捉鱉！為期90天誘捕行動：視訊交易成鐵證

根據《紐約郵報》報導，薩科萬萬沒想到，與他在網路上交談的對象並非真正的「共犯」，而是正在執行誘捕任務（Sting Operation）的聯邦調查局（FBI）探員。這場精心設計的獵捕行動長達3個月，薩科在過程中展現了極高的犯罪意圖，甚至在今年1月23日的視訊通話中，最後一次確認其性剝削要求。隔日（24日），他在布魯克林正式落網，親手為自己的警察生涯畫下汙點。

執法界震怒！宣誓成為諷刺：恐面臨25年鐵窗生涯

對於屬下涉案，郡長布萊克曼（Bruce Blakeman）發表措辭強硬的聲明，斥責其行為「令人作嘔」且完全背離警界操守。FBI負責人特雷馬羅利（Craig Tremaroli）也痛批，身為執法人員，薩科公然違背誓言的行徑極其惡劣。

薩科已被停職停薪，目前遭聯邦拘留。他也將面臨性剝削兒童罪的指控，若罪名成立，最高面臨25年有期徒刑以及25萬美元（約新台幣786萬元） 的巨額罰款。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

