噁！老鼠軍團入侵麵館 鑽飯桶、砧板上亂吃

新竹一間麵食館日前被民眾投訴廚房相當髒亂，竟然還遭到老鼠軍團大舉入侵。（圖／東森新聞）





新竹一間麵食館，日前被民眾投訴廚房相當髒亂，竟然還遭到老鼠軍團大舉入侵，不只大嗑白飯還吃香菜，短短一個月內被目擊2次老鼠亂竄。對此店家也回應，已經停業2個月，不再營業，準備將店面頂讓。

廚房內亂七八糟，不僅將鍋碗瓢盆散落放在地上，還有一隻大米奇正趴在飯桶裡大快朵頤、埋頭幹飯。再往旁邊的櫃子一看，超大隻肥鼠露出長長尾巴，到處爬來爬去。最誇張的還不只這樣，另一隻乾脆跳上砧板偷吃香菜，民眾錄下這段畫面，簡直頭皮發麻，直呼請問這是料理鼠王嗎？

目擊民眾：「很多老鼠，然後廚房很髒亂，我們外食族每天都會買，你不知道店面表面乾淨，後面怎麼用我也不清楚。」

目擊者表示，她只是路過店家，就被氣味和髒亂環境嚇到，決定一探究竟，卻分別在9/20和10/3都和老鼠軍團們碰面。

民眾：「食安很重要，廚房那麼多老鼠，我認為那種店讓我知道，我絕對不會去的。」

這裡就位在新竹中正路上一間麵館，多次被民眾投訴店家太過髒亂，老鼠時不時就會竄出來。《EBC東森新聞》實際來到店面，廚房灶台殘留汙漬，餐具堆疊，垃圾堆積，環境整潔大有問題。對此老闆娘解釋已經停業，準備頂讓。

當事店家：「他進來偷拍的，因為我們都開門在整理的，不是最近的很久了，我們是打開整理給別人做，他不知道我們在整理，要頂讓給別人。」

一下說是營業時間被偷拍，一下又改口準備頂讓時拍的，說法似乎前後矛盾。衛生局接獲通報，趕緊派員前往稽查。新竹市衛生局食品藥物管理科長王惠平：「倘有不符規定之處，命業者立即改正，屆期未改正，後續將處6萬元以上罰鍰。」

食安問題亮紅燈，遭到老鼠軍團大舉入侵，不管是否早已停業，就怕不知情的民眾把食物吃下肚。

