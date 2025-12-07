噁！蘆洲出現「幹鞋哥」 專挑女鞋偷下手前還先「鼻芳」

陳嫌偷取女鞋前還先聞嗅一番。翻攝我是蘆洲人臉書社團

新北市蘆洲區41歲陳姓男子，今年11月底在永安北路1處民宅行竊，偷走1雙黑色女用皮鞋，下手行竊嫌還先湊近鼻子聞嗅味道，隨後放進機車車箱逃逸，被害人經鄰居告知後向警方報案，警方循線在本月3日將有多次偷竊女鞋前科的陳男查緝到案，警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。被害人將監視器PO上網，竊嫌變態行徑也引發議論。

根據監視器畫面，陳嫌在11月29日上午7點07分騎乘機車抵達被害人住家門口，接著下車走到鞋櫃翻找約1分鐘後便騎車離去，不料大約5分鐘後，陳男又折返，繼續在鞋櫃翻找，期間還走到門口東張西望，接著再走回鞋櫃，最後取出1雙黑色女用皮鞋，沒想到他將鞋子取出後，還先湊近臉部「鼻芳（聞香）」一番，然後將鞋子放進機車車箱內行竊得逞。

陳男偷竊女鞋落網，辯稱心情不好犯案。

不過在陳嫌將鞋子放進車箱時，被害人對門的鄰居剛好拉開鐵門，看見對方詭異行徑後，本想上前查看，而陳男則直接騎乘機車逃逸，鄰居雖然嘗試追趕，但最後仍然被甩掉，最後只能等失主12月1日返家後，告知遭竊的情況。

失主得知消息後，立即調閱監視器畫面，果然看見陳嫌的行竊過程，隔日下午前往派出所報案，警方也根據嫌犯騎乘的機車車籍資料鎖定陳男身分，並於3日凌晨將陳男查緝到案，陳男則辯稱是因為心情不好才下手行竊，警詢後依竊盜罪嫌移送偵辦。據悉，陳男過去有多次竊盜前科，下手目標都是女鞋。



