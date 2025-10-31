噁！蛋餅咬一口驚見整隻小強 斷腳黏蛋汁

民眾到台中大雅一間豆漿店買蛋餅吃，吃到一半才發現有一隻蟑螂黏在裡面。（示意圖／東森新聞）





用餐最怕遇到食物裡有蟑螂！民眾到台中大雅一間豆漿店買蛋餅吃，吃到一半才發現有一隻蟑螂黏在裡面，她當下立刻跑去吐掉，向店家反映，員工只說要退錢，但她認為這衛生條件堪憂，其實這間豆漿店去年也爆發食安問題，有七個人因為吃了鐵板麵、小籠包、奶茶等餐點，陸續出現上吐下瀉情形，這次又有人吃到蟑螂，現在衛生局也將要派員進行稽查。

蛋餅咬了一口之後看到這一幕真的太驚人，裡面竟然黏了一隻小強。

吃到蟑螂蛋餅當事人：「這腳都黏在裡面嗎。」

整隻蟑螂被包在蛋餅裡面，女子剛咬一口的蛋餅還在嘴巴裡面，她當場跑去吐掉，不敢相信吃東西吃到蟑螂，自己居然親身經歷。

民眾：「的確是滿噁心的啦，我還是會告知店家啦，會想要吐，然後覺得衛生有問題，應該就去一次就不會去了。」

民眾PO文電視看那麼多吃到蟑螂的，自己人生第一次吃到，地點在台中大雅區30號當天，因為工作忙碌一整天，跑去豆漿店買蛋餅吃，結果才咬一口就發現裡面包了一隻蟑螂，連斷腳都黏在蛋汁裡面，懷疑是煎蛋的時候一起煎下去，害她當場跑去嘔吐。

豆漿店員工：「每一個員工在做的東西，我們沒辦法一個一個去把關，你像之前的是他可能裡面夾什麼，你帶走了我們怎麼知道裡面到底是有的還是沒有的，你不能全部怪我們到這邊來。」

事後向店家反應，員工答應要退錢，但當事人更在意的是環境衛生品質，其實這家店早就不是第一次爆食安問題，去年7月有人去店裡吃了鐵板麵、小籠包跟奶茶，出現感染性腸胃炎上吐下瀉，導致七個人集體中毒送醫，這次竟然有人差點把整隻蟑螂吃下肚。

記者vs.豆漿店員工：「（你們在這邊開多久了），10幾年了，之前也有啦，但是都是老闆處理的，他如果吃到有什麼問題，反正我們就是有產品責任險可以理賠。」

員工強調店內環境每天都會清潔過，顧客外帶吃出問題，老闆有誠意會處理，但這家店多次被爆食安問題，蛋餅包蟑螂，很明顯人為疏失，台中衛生局將要派員稽查，如有缺失限期改善，否則不排除將要開罰。