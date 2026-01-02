噁！重慶機場員工用兒童洗手台「洗腳」 畫面曝光慘了

一名大陸網友昨爆料，重慶市江北機場T3航站大樓，竟發現有工作人員用「兒童洗手台洗腳」，畫面曝光引發熱議。

網友目擊員工在機場廁所洗手台洗腳。（圖／翻攝新浪微博）

《封面新聞》報導，根據畫面顯示，這起事件發生在T3航站大樓、E07和E08登機口之間的洗手間。一名身穿寫有「非遺成都肥腸粉」員工制服的女員工，竟直接坐在兒童洗手台上洗腳，旁邊疑似另一名清潔人員出現，但兩人並無交流。這名網友忍不住抨擊，「這不怕真菌感染嗎？」

事件曝光後，重慶機場管理公司今回應這名網友表示，「經核實，這名人員為租賃商戶員工，涉事商戶已對該員工進行嚴肅批評教育，並按相關規定處理。已封閉該洗手台，對周邊區域進行消毒，後續將更換洗手台，並對涉事商家進行處罰。」

報導表示，這起事件在網路引起熱議，報導引述不少網友表示驚訝傻眼，「公共場所用兒童洗手台洗腳，太不衛生了」，也有網友認為官方及商戶反應及時，處理措施得當。根據資料，重慶江北國際機場距離市中心19公里，擁有3座航廈、3條跑道，是中國大陸最繁忙的民用機場之一。

