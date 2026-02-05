噁！雞塊長出一團黑毛…女客嚇壞 摩斯漢堡：嚴正檢討改進

一名網友點了雞塊，打開竟發現有長毛。翻攝Threads/cat20031027



真的太倒胃口！高雄市一名消費者今天（2／5）購買摩斯漢堡的雞塊，沒想到一打開後竟發現雞塊上面「長出黑毛」，嚇得不敢食用，也上網分享經歷。高雄市衛生局也到場調查，現場沒有發現異狀，摩斯漢堡表示，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，該店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認中。

這一位高雄的女網友表示，自己是摩斯漢堡愛好者，今天透過外送平台訂購豬排堡、雞塊，才剛打開包裝，正要大快朵頤時，驚見雞塊上竟然有毛，趕緊放下拍照。她直言，若是頭髮還尚可接受，但這個不明的毛絮，疑似是鍋碗瓢盆的鋼絲，明顯是製造端問題，希望衛生局介入調查。

網友看過照片後，紛紛留言猜測黑毛的真相，「那是洗碗用的聚脂纖維做成的菜瓜布」、「那應該是洗油鍋的菜瓜布，是說這麼大的菜瓜布毛還出餐有點扯」、「看起來很像是卡在雞塊裡面，是生產端有問題？」

衛生局獲報後派員到現場稽查，業者表示，未接獲消費者反映，不確定照片所示問題雞塊是否為其所供應。稽查人員於現場檢視，店家販售的雞塊為上游廠商提供的完整包裝半成品，開封後即進行油炸，隨機拆封抽檢雞塊內外均未有異物，貯存及作業環境符合食品良好衛生規範準則（GHP）規定。

摩斯漢堡回應，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認中。

