噁！電子菸超過「這天數」才清潔 細菌數比馬桶座多3千倍

在台灣，電子菸屬於非法產品，不過仍有超過70個國家合法開放使用；英國一家實驗室就和電子菸業者合作進行實驗，發現電子菸的細菌竟比馬桶坐墊多出3000倍，呼籲減少使用電子菸以避免造成身心影響外，若長時間未清潔吸嘴，恐成細菌溫床。

根據《Daily Mail》報導，英國實驗室BioLabTests與電子菸業者合作進行實驗，分別以電子菸使用24小時、48小時、72小時、1週和2週取樣，發現當電子菸使用2至3天，微生物就會增長數千倍，自第3天開始，電子煙吸嘴更出現約15萬個細菌數，相較一般公共廁所馬桶坐墊上發現的細菌數量多出3000倍。

「電子煙的吸嘴是其中最髒的部分」微生物學家雷諾．姆波夫（Reynold Mpofu）表示，人類的口腔被普遍認為是人體最髒的部位之一，其中寄生約700種細菌；當電子菸像手機一樣經常被拿在手裡、口袋等地方，環境中各種細菌、油脂及污垢就會附著在設備上，包括由存在於人類皮膚上的葡萄球菌、常見於廁所的大腸桿菌等菌形成生物膜，吸嘴經加熱再放進溫暖潮濕的口腔，就成了細菌溫床。

電子菸業者舉例，網路資料多數建議電子菸每週清潔1次，而研究結果顯示，電子菸經3天細菌數就會大增，建議每3天就要使用含有抗菌清潔成分之濕巾擦拭，或是將部分零件拆下清洗，以免殘留細菌。

