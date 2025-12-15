噁！韓籍啦啦隊女神驚收「吃過的餅乾」當場傻眼 網炸鍋：超丟臉

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊金佳垠被稱「可愛天花板」。（圖／翻攝自金佳垠IG）

韓籍啦啦隊金佳垠擁有「吃可愛長大」、「可愛天花板」等封號，今年正式加盟桃園雲豹飛將排球隊所屬啦啦隊「桃氣女孩 Peach Girls」的她，知名度逐漸水漲船高。金佳垠日前開直播與粉絲互動，同時開箱在球場收到的禮物，沒想到當中竟然出現被吃過的餅乾，令她相當錯愕。

金佳垠收到食用過的零食。（圖／翻攝自YouTube）

金佳垠近日透過直播分享在球場收到的禮物，桌上擺滿各式各樣的台灣零食，她全程笑容滿面，看起來非常開心。然而，金佳垠下秒竟然驚見一包被開封、疑似被吃過的餅乾，讓她當場露出困惑神情，金佳垠反覆確認自己是否看錯，不可思議詢問：「這是開過的耶，對吧？」粉絲看了紛紛直呼噁心，金佳垠則說：「這種東西不能吃對吧？我不會吃的。」

金佳垠反覆確認餅乾包裝。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，這並非單一個案，中華職棒味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原，此前也透露自己曾收到吃到一半的食物，還因此宣布未來將不再接受任何飲料及零食的禮物。此次金佳垠收到已開封的食物，再度引發網友熱議，有網友在Threads不忍痛批：「超丟臉」，深怕這種行為會影響台灣粉絲形象。

