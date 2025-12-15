噁!駁二攤販"泥漆桶裝生小卷" 網友:還以為在印度

南部中心／曾虹雯、廖錦雄 高雄市報導

高雄駁二上周末有場下酒祭，各式美食攤位讓民眾好吃好逛。但就有民眾拍下畫面，有小卷攤位居然拿泥漆桶裝生小卷，讓網友直呼還以為是在印度。不過，店家澄清，是因為退冰小卷很重，才會改用較為牢固的桶子，是全新沒使用過，之後會改善調整。





噁！高雄駁二攤販「泥漆桶裝生小卷」 網友傻眼直呼「以為在印度」

民眾拍下，盛裝生小卷的容器居然是泥漆桶。（圖／jueguanyu）





香噴噴的小卷一字排開，在炭爐上烤的滋滋作響，撒上調料，立刻散發誘人香氣。但高雄駁二舉辦的下酒祭，卻有民眾拍下這樣的畫面。整把生小卷放在桶內待烤，但仔細，這居然是拿來裝水泥漆的泥漆桶，整桶直接放在地上，讓民眾看了傻眼。影片PO上網，網友對這樣的食品安全不敢恭維，開玩笑調侃，魷泥才對味，還以為是在印度。民眾說覺得不ok，既然外面是油漆桶，可能就是專門給裝油漆用。其他攤商也認為，給客人觀感不好，水桶至少比泥漆桶好。

噁！高雄駁二攤販「泥漆桶裝生小卷」 網友傻眼直呼「以為在印度」

其他攤販示範應該放在冰桶裡平放，相對衛生，還能直觀看到魷魚大小。（圖／民視新聞）





烤小卷是旗津當地著名攤販美食，其他攤販示範，應該放在冰桶裡平放，相對衛生還能直觀看到魷魚大小。

沒想到出差到高雄市區擺攤賣魷魚，卻被爆出食安疑慮。當事店家發聲明澄清，退冰過程中會產生大量冰水，才換堅固的桶器承裝。強調桶子是全新沒使用過，但未來還是全面進行改善與調整。當是店家說法，民眾似乎不買單，認為雖然是新的，但不是食品級的東西。

畢竟吃下肚的東西涉及食品安全，盛裝的容器還是得符合規範，泥漆桶裝小卷，民眾難免觀感不佳，未來還是得多加留意。

