噁！FBI探員竟施壓男子「邊視訊性侵10歲女兒」 下場曝光

令人髮指！美國紐約州一名38歲探員，日前與一名男子於通訊軟體聯繫長達4個月，不過探員竟向對方表達對兒童的性慾，更計畫讓對方向其10歲女兒性侵時進行視訊；未料今年1月雙方視訊時，男子稱女童不願出面，該名探員竟質疑對方想逃避，如今遭控利用網路通訊平台對兒童進行性剝削被逮，恐面臨最高25年監禁，併處罰金最高可達25萬美元（約新台幣780萬元）。

根據美國紐約北區聯邦檢察官辦公室指出，38歲的FBI探員羅伯特．薩科（Robert Sacco）遭控企圖性剝削兒童，其於去年10月開始，透過加密通訊軟體與一名男子聯繫長達4個月，期間羅伯特施壓男子計畫性虐待其10歲女兒，並於女兒照片上射精；至今年1月，羅伯特提議在雙方視訊時觀看雙方發生性行為。

不過1月23日羅伯特意圖觀看時，男子稱女兒不願從房間出來，羅伯特竟質疑男子是否故意延後逃避發生性行為；如今事件傳開，檢察官指出，羅伯特行為嚴重背叛了公眾的信任，指控其竟為了滿足自己的私慾，忽略過去成為探員前對公民的宣示，檢察官直指，任何侵害兒童的人，尤其是那些受託保護公眾者，都應受到嚴格調查及法律嚴懲。

對此，羅伯特遭涉嫌違反利用網路通訊平台對兒童進行性剝削被逮，將於近日出庭，若罪名成立，恐面臨最高25年監禁，併科罰金最高25萬美元（約新台幣780萬元）。



