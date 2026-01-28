噁！FBI探員竟施壓男子「邊視訊性侵10歲女兒」 下場曝光
令人髮指！美國紐約州一名38歲探員，日前與一名男子於通訊軟體聯繫長達4個月，不過探員竟向對方表達對兒童的性慾，更計畫讓對方向其10歲女兒性侵時進行視訊；未料今年1月雙方視訊時，男子稱女童不願出面，該名探員竟質疑對方想逃避，如今遭控利用網路通訊平台對兒童進行性剝削被逮，恐面臨最高25年監禁，併處罰金最高可達25萬美元（約新台幣780萬元）。
根據美國紐約北區聯邦檢察官辦公室指出，38歲的FBI探員羅伯特．薩科（Robert Sacco）遭控企圖性剝削兒童，其於去年10月開始，透過加密通訊軟體與一名男子聯繫長達4個月，期間羅伯特施壓男子計畫性虐待其10歲女兒，並於女兒照片上射精；至今年1月，羅伯特提議在雙方視訊時觀看雙方發生性行為。
不過1月23日羅伯特意圖觀看時，男子稱女兒不願從房間出來，羅伯特竟質疑男子是否故意延後逃避發生性行為；如今事件傳開，檢察官指出，羅伯特行為嚴重背叛了公眾的信任，指控其竟為了滿足自己的私慾，忽略過去成為探員前對公民的宣示，檢察官直指，任何侵害兒童的人，尤其是那些受託保護公眾者，都應受到嚴格調查及法律嚴懲。
對此，羅伯特遭涉嫌違反利用網路通訊平台對兒童進行性剝削被逮，將於近日出庭，若罪名成立，恐面臨最高25年監禁，併科罰金最高25萬美元（約新台幣780萬元）。
更多鏡報報導
綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符
被忽略的市場！研究生2年教7百人「騎單車」賺逾120萬 課程細節曝
泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的
黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」
其他人也在看
台中7旬翁寒風慢行倒地 暖警送返頻喊「謝謝」
馬年春節前，大陸冷氣團一波波襲擾中台灣，大肚區71歲石姓長者，晚間獨自外出買便當，石翁在寒風中慢行，在距離住處僅剩600公尺處，體力不支倒地，警方趕緊扶上警車，載返住處並陪爬上3樓住家。烏日警分局今表示，瑞井派出所副所長張家隆、警員謝再哲，25日晚間8時10分許，行經大肚區遊園路時，看到石翁穿著單薄自由時報 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
台16線水里、信義兩路段施工 2/1至3/31交管
南投縣水里鄉台16線21.05K人和路段及信義鄉台16線24.6K地利路段，因進行擋土牆臨時擋土支撐打設等工程，2月1日至3月31日止，週一至週六實施交通管制，每日上午9點開始管制至10點整，10點以後採每小時整點放行10分鐘，中午12時至1時不管制，春節等國定連續假期也不施工管制，籲請用路人配合，自由時報 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
超近距離大特寫！瑪格羅比情慾戲生理反應曝光 羞認：導演超懂撩
「人間芭比」瑪格羅比挑戰從影以來最瘋狂絕戀！她在《“咆哮山莊”》中，攜手入圍奧斯卡的新生代男神雅各艾洛迪，大膽詮釋文學史上最著名的「有毒關係」。瑪格羅比受訪時直呼導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，竟然連演員親密戲時嘴角溢出的唾液、細微汗水等「生理反應」都特寫放大，讓大銀幕充滿讓人臉紅心跳的情慾誘惑。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「減班休息勞工再充電計畫」 隨最低工資調整津貼再加碼
為讓受國際經濟情勢影響而實施減班休息的企業鼓勵勞工運用時間進修提升職能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，配合今年度最低工資調升為每月2萬9,500元、時薪196元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、強化職能，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元。勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議並通報實施減班休息的企業所屬員工，就可申請參加計畫，利用減班期間強化自身職能、提升競爭力。若企業主動利用減班休息時段，依公司經營發展策略與職能需求，規劃客製化訓練課程，強化員工職能，補助項目涵蓋講師鐘點費與交通費、教材文具用品費、場地費及工作人員費用等，最高補助上限為350萬元。勞工可利用減班休息期間，參與南分署辦理的訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，還可於減班休息前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申請訓練津貼，平均月投保薪資逾3萬1,800元之勞工，於減班休息前後薪資差額範圍內，每月最高可領1萬6,300元；平均月投保薪資3萬1,800元以下之勞工，每月最高可領台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
過年增胖陷阱是「它」！營養師：根本在喝糖
[NOWnews今日新聞]尾牙季來臨，不少人在吃大餐時常會伴隨瓶裝飲料，一不小心就熱量超標「可能是你過年發胖的真兇」，營養師李婉萍對此表示，聚餐飲料很可能都是在喝糖，並整理10大瓶裝飲料的甜度標度，前...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發表留言
薔薔辛辣逼問監獄性生活！更生人曝「槍簿仔」DIY秘辛
女星薔薔在Podcast節目《薔栗膠》中，邀請更生人Bryce揭露監獄秘辛。Bryce坦言，男性受刑人為解決生理需求，會將報章雜誌上的美女圖剪下，自製「槍簿仔」助興。為求隱私，獄友會利用草席遮擋如廁空間進行，形成心照不宣的默契。然而，偶爾也會發生因佔用廁所太久，遭獄友在門外大聲催促的尷尬趣事，真實呈現鐵窗內不為人知的生活面貌與受刑人的創意排解方式，引發外界對監獄生活的好奇與討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
篠崎泫昔讚Toyz「持久型」！交往內幕全說了 被爆獄中低調結婚
知名實況主Toyz（劉偉健）販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，入獄前直播認愛台日混血女星篠崎泫，感情動向備受關注。如今他服刑超過1年9個月，昨（28）日被爆已在獄中低調登記結婚，對此篠崎泫回應「之後有好消息會跟大家說」。回顧篠崎泫過去曾在節目中分享兩人交往契機，大讚對方追求她時是「持久型」。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 1則留言
獨家／高院法庭上演荒淫劇 88會館案在押主嫌竟當庭看A片
民視新聞／蘇恩民報導震驚政商軍警界的「88會館」地下匯兌洗錢案，在押主嫌郭哲敏一審重判11年8月徒刑，沒想到上月二審台灣高等法院提訊郭哲敏，他在知名律師施宣旭陪同下坐上被告席，竟邊開庭、邊用手機看A片，荒淫行徑被法警逮正著，受命法官陳銘壎罕見大發雷霆，當場訓斥郭哲敏，同時要求書記官記名筆錄，不排除另案移送法辦。民視 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
賴清德對內科老闆們喊話：如果你有認識立法委員，請他們中央政府總預算趕快付委
總統賴清德：我在總統府接見不少外賓，他們一聽到台灣去年的GDP成長率是7.37...信傳媒 ・ 54 分鐘前 ・ 11則留言
尾牙與女同事乾柴烈火 世界先進工程師結婚10個月就出軌
世界先進工程師張男結婚不到1年就出軌，在公司尾牙認識同事林女，雙方乾柴烈火，一發不可收拾，二人不僅床戰摩鐵，林女甚至慫恿張男離婚拋妻棄子，新竹地院判林女需賠償人妻30萬元。前年3月底結婚育有一子的陳女說，先生張男是世界先進工程師，去年1月中旬於公司尾牙認識林女，事後她發現二人有曖昧訊息往來，林女會要自由時報 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼
即時中心／林耿郁報導不想載客也不行？昨（27）天晚間6點多，台北市大安區發生一起鬥毆事件：兩兄弟檔攔下一台計程車，但因司機已有其他預約，無法提供服務，竟慘遭兄弟檔拖下車毆打。警方獲報到場逮捕氣焰相當囂張的兩人，並移送法辦。當街打人！據大安警分局資訊，敦化南路派出所昨（27）晚18時許接獲通報，指稱忠孝東路四段某處發生糾紛案件，員警獲報後立即趕赴現場查處，並將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。經警方調查了解，計程車司機陳姓男子（66年次）因已有乘客叫車，拒絕載送兩名戴姓兄弟檔（兄79年次、弟84年次），雙方因而發生口角，進而演變為肢體衝突，致陳姓司機頭部及頸部挫傷。警方查明相關事證後，依準現行犯逮捕戴姓兄弟，全案詢後依涉嫌刑法傷害及公然侮辱罪嫌，移請台北地檢署偵辦。大安分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決爭端，警方將持續依法執行勤務，維護社會秩序與治安。警方到場逮人，行兇男子仍相當囂張。（圖／大安警分局提供）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／當街施暴！北市大安區下班尖峰「小黃運將遭痛扁」 原因令人傻眼 更多民視新聞報導又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」債務糾紛停車場擄人! 嫌犯逃逸衝破柵欄.拖行收費亭獨家／博愛特區緊張！總統府旁民眾持刀與警對峙 已遭制伏帶回民視影音 ・ 21 小時前 ・ 9則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝
生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導知名精神科醫師李光輝驚傳過世，享壽62歲，近年他官司纏身，上個月才接受媒體訪問談醫療詐欺致死案，這個月驚傳死訊，也是法院因誹謗案傳他不到才曝光，過去李光輝曾公開注射癌細胞到體內引發爭議，更曾自爆與名模子涵交往，話題不斷。精神科名醫李光輝（2025.12.18）：「把她治療好都來不及，怎麼可能給她一個空包彈。」上個月受訪喊冤，還顯得精神奕奕，知名精神科醫師李光輝驚傳死訊，享壽62歲，曾是媒體寵兒的他這幾年，官司纏身。精神科名醫李光輝（2017.5.10）：「籌碼他在控股票在他手上，李光輝醫師完全不應該知情。」有告人也有被告，死前李光輝至少還有3案審理中，其中一件是前法官王炳梁誹謗案，法院傳李光輝，才發現他1月5號已經過世，判決公訴不受理；另一案是上億元違法吸金案，號稱印股票換鈔票賣生技公司，1審判10年2審還在打，預計也因死亡不受理。已故精神科名醫李光輝。（圖／民視新聞資料畫面）不過李光輝最爭議的案件，要屬違法NK療法致死案，他幫患者注射生理食鹽水，誆稱能治療癌症，涉詐欺150萬元要判1年6月，必須入監服刑，現在也確定，不予執行。精神科名醫李光輝（2014.8.31）：「生理不舒服，來當開學症候群的藉口很多，當心理不舒服看到可能情緒不好，他開始晚上睡不著覺，甚至半夜會起來做惡夢。」李光輝是英國雪菲爾大學精神醫學博士，顯赫學歷和好口才讓他活躍電視圈，更進軍生技圈。已故精神科名醫李光輝。（圖／民視新聞資料畫面）2015年曾公開自打癌細胞引發爭議，也一度自居女性捍衛者，幫性侵犯「華岡之狼」做精神鑑定時，堅持不得假釋，更主張要「化學去勢」，2019年更傳出與網紅翁子涵交往，公開秀出愛心卡片證明這段相差32歲的父女戀。精神科名醫李光輝（2019.11.06）：「它上面說希望她跟我要走的，走的長長久久嘛。」李光輝後來還聲稱，是調查局拆散他們，但隨負面新聞不斷爆出，風光人生也悄悄轉向，如今爆出死訊，又再度成為話題。原文出處：醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝 更多民視新聞報導凌虐剴剴惡保母二審維持原判！律師分析「1關鍵」難判死：意料之中28歲男要轉匯251萬元 警銀聯手揭洗錢騙局阻淪詐欺共犯光天化日搶劫? 詐團車手黑吃黑 面交87萬贓款起內鬨民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人
頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3則留言
頂大生遭丟包台64慘死！ 檢警找到路過騎士改列重大刑案
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，疑似惹怒司機，當場被丟包在台64快速道路上，最終遭4車輾過身亡，檢警目前將此案改列為「重大刑案」，同時也找到一名事發前1分鐘路過案發地點的重機騎士。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3則留言
無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸
社會中心／周秉瑜 陳妍霖 胡崇恩 桃園報導桃園一對情侶，因為起口角衝突，竟然在店家門外出手互毆，扭打在地，沒想到女子情緒失控，將店家放在騎樓的廚餘桶、木櫃、旗幟當出氣筒，大腳猛踹、摔壞，最後逃逸，店家要開門做生意時，才發現東西全被砸爛，氣到報警，現在警方要循線逮人。一男一女，邊走邊吵架，兩人吵得不可開交，但沒想到...兩人就在店家門口，你一拳，我一拳，兩人互毆、扭打在地，下一秒....無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）女子轉身爬起，疑似情緒失控，把騎樓上的廚餘桶、木櫃通通砸爛，還大腳猛踹，最後逃逸離去。「踹爛，然後把我的管線扯掉！」真的好無辜！事發在桃園這家豆花店，早上6點半，一對情侶起口角，兩人互毆，還把店家生財工具當出氣筒，豆花店老闆來開門做生意，看到滿地慘況，氣到向警方報案。無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸（圖／民視新聞）受害店家說，「早上六點半左右，然後一對男女在門口，口角糾紛，雙方有肢體動作，男的打女的，女的打男的，之後女的就情緒失控，就把我店裡的廚餘桶啊、木櫃啊、旗幟，就拿地上整個摔壞，然後腳踹，然後丟完了，兩個人就走了，我也找不到人，我也不認識對方，兩個不高興砸我東西，我很冤枉啊」。桃園警分局大樹派出所所長馮清豪表示，「店家門口物品遭毀損，經調閱監視器發現是男女爭吵，女子氣憤砸毀物品，店家已向本所報案！本所員警依規定受理後，擴大調閱監視，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向，將積極查緝到案以釐清案情並依法移送偵辦」。店家初估，損失至少2萬，現在警方掌握線索，要全力逮人。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：無妄之災！桃園情侶吵架互毆 無辜店家慘被砸 更多民視新聞報導剴剴遭非人道凌虐「細節全揭露」 保母姊妹「對話紀錄這樣說」禽流感再起！台中豐原1養雞場「1700雞異常暴斃」 盧秀燕緊急回應怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言