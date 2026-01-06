噍吧哖文化園區改造亮相 葉志仙攜昔日隊友回憶少棒歲月





噍吧哖文化園區近期完成展區改造與內容更新，全新推出「玉井製造」與「勇闖噍吧哖事件」常設展覽，其中呈現1970年代玉井糖廠棒球風景的主題內容，成功喚起地方集體記憶，也迎來前奧運棒球奪銅國手、杜哈亞運棒球金牌總教練葉志仙。他不僅與多位昔日玉光少棒隊隊友重返園區參觀展覽，並在展場中指認老照片、回憶少棒歲月，讓現場工作人員直呼彷彿見證「活生生的在地棒球史」。

本次園區改造後的新展覽以地方產業與歷史事件為主軸，其中「玉井製造」聚焦糖廠、油礦與愛文芒果三大產業，梳理玉井發展脈絡。展覽亦呈現，1970年代玉井糖廠仍在營運期間，正值全臺少棒風潮，糖廠將原本的菜園闢建為棒球場，提供在地少棒隊練習與比賽場域，吸引大量民眾觀賽，曾出現萬人空巷的盛況，成為玉井棒球文化的重要起點。

葉志仙正是從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物。他於1971年代表臺灣出征世界少棒賽奪冠，1984年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下臺灣於一級國際賽事的歷史紀錄，2006年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌，長年為臺灣棒球寫下重要篇章，其成就也成為展覽中最具象徵意義的時代縮影。

當日同行者尚包括陳傳賢、方木全、江榮輝、溫金明與方忠雄等棒球前輩，其中多位為葉志仙於玉光少棒隊時期的隊友。溫金明也分享，玉光隊其實就是玉井國小棒球隊，早年以「玉井隊」名義參賽時成績平平，後來改名為「玉光隊」後，反而屢創佳績，成為地方棒球史中的趣談。

