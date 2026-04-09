噎到只會哈姆立克？最新急救指引「5加5」幼童長者都適用
進食看似平常，卻可能在一瞬間演變為致命危機。衛生福利部桃園醫院提醒，異物梗塞往往來得又快又急，2025年最新急救指引已更新處置方式，第一時間掌握正確步驟，是搶救生命的關鍵。
果凍、麻糬、年糕、糖果等食物，長期以來都是造成異物梗塞的高風險來源。衛生福利部桃園醫院小兒加護病房主任劉正超指出，果凍質地滑溜且具張力，一旦誤吸入氣管，可能如塞子般緊堵呼吸道，使患者在極短時間內陷入窒息。
圓形小食物與黏性高的糯米類製品同樣危險，對嬰幼兒與高齡者的威脅尤為明顯。曾有幼童在食用果凍時突然噎住，短時間內出現臉色發紫、呼吸困難甚至四肢僵直等缺氧症狀，讓在場家屬驚慌失措。
面對嚴重異物梗塞，許多人第一反應仍是單獨施行哈姆立克法，但根據2025年最新急救指引，成人與一歲以上兒童發生嚴重呼吸道梗塞時，建議優先採取「5次背部拍擊、5次腹部推壓」交替進行的「5加5原則」。劉正超說明，藉由不同方向的力量與壓力變化，能有效提高異物排除的成功率，不應再單靠腹部推壓一種方式處理。
劉正超進一步說明，當患者仍清醒但無法說話、咳嗽無力，甚至出現嘴唇發紫等情況，應高度懷疑為嚴重呼吸道梗塞。此時須先讓患者身體前傾，於兩側肩胛骨中間以掌根拍擊5次；若無效，再從背後進行5次腹部推壓，持續循環操作，直到異物排出或患者失去意識為止。
針對一歲以下嬰兒，則維持「5次拍背、5次壓胸」的處置原則；一旦嬰兒失去意識進入CPR階段，建議採用單手掌根按壓或雙拇指環抱法，以達足夠按壓深度，維持腦部與重要器官供氧。
衛生福利部桃園醫院兒科專科護理師護理長陳芬櫻提醒，照顧者在給幼童及長者食用糯米類、果凍或圓形滑溜食物時，應先剪成小塊，並避免在哭鬧、奔跑或說話時進食，以降低噎塞風險。若不慎發生意外，切勿慌張，也不要貿然伸手挖喉嚨，以免將異物推得更深，造成更大傷害。
陳芬櫻強調，若患者已昏迷，應立即原地施予高品質CPR，同時撥打119並開啟擴音，依照派遣員指示持續急救，直到救護人員到場接手。衛生福利部桃園醫院呼籲，預防異物梗塞除慎選食物、注意進食安全外，建立正確急救觀念同樣不可或缺，方能在危急時刻冷靜應變，守護家人生命安全。
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