噎到時舉手可自救？4大偏方瘋傳！事實查核中心：全是錯誤舊謠言再拼裝

近期網路瘋傳「噎到、落枕、抽筋、腳麻」4種情況的快速自救法，內容看似科普，文末卻附上商品連結，被質疑是藉傳播偏方牟利。事實查核中心與多位醫師皆澄清：這些說法毫無醫學根據，全是舊謠言再拼裝。

醫師李彬州指出，噎到時「舉手」根本救不了命，因為無法排出阻塞物。判斷噎到程度的關鍵在於患者是否能發聲：若能咳嗽表示部分阻塞，持續用力咳出即可；若完全無法發聲，才需立即施作「哈姆立克急救法」排除異物。

傳言中的其他偏方也同樣不可信。像是「落枕按摩腳拇趾」的說法，醫師黃柏堯表示，多數落枕只需熱敷、放鬆即可改善，若與枕頭高度或睡姿有關，應調整睡眠習慣或諮詢醫師。

至於「腳抽筋舉手」更是無效。醫師解釋，抽筋是肌肉強烈收縮所致，通常發生在運動後，可透過休息與反向伸展緩解，不需做其他動作。

而「甩手改善腳麻」同樣缺乏科學根據。腳麻常與腰椎神經壓迫、脊椎退化或糖尿病等慢性病相關，若症狀持續，應儘速就醫檢查原因。

