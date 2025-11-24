噎到？港婦高雄吃饗食天堂Buffe一度無心跳 救護到場沒異物

救護車示意圖。本報繪製



高雄饗食天堂昨晚發生意外，一名香港女遊客用餐時突然倒地，一度無呼吸心跳，現場民眾與兩名護理師立即CPR，救護人員到場後將她送醫，目前已恢復生命跡象並在加護病房觀察。雖有目擊者稱疑似噎到，但院方與救護均未發現異物，確切原因仍待調查，業者已啟動內部釐清。

高雄夢時代饗食天堂昨晚7點41分，傳出緊急狀況，一名68歲的香港女遊客在取湯時突然倒地，當場失去意識。目擊者一度以為她被食物噎到，立刻通報 119，兩名現場護理師也第一時間替她施作 CPR；消防人員抵達後接手急救並送往醫院，所幸已恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察。

廣告 廣告

雖然第一時間有人報稱疑似「異物梗塞」，但救護與醫院均表示，在患者的口腔與氣道內未找到任何異物，不排除可能在民眾急救過程中自行排出，也不排除其他突發因素，確切原因仍需後續醫療檢查與相關單位調查釐清。

饗食天堂則表示，當時店內人員已依程序協助急救與通報，現已啟動內部調查並配合消防與相關單位了解整起事件，強調會持續關注患者狀況，也感謝外界的關心。

更多太報報導

等17年終迎進展！捷運局：大寮林園線最快明年初報交通部

高雄怎麼了？民代狠酸「垃圾山成網紅打卡點」喊究責 陳其邁這樣說

中鋼構爆貪腐！工程師浮報工程案撈走逾1.3億黑錢