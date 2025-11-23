噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。
主持這場兩週峰會的巴西外交官柯利亞多拉哥（Andre Aranha Correa do Lago）在各國代表通宵達旦努力達成各方都能接受的文本後，主持了最後一次全體會議。
疲憊的代表們入席，迫不及待地渴望見到這場馬拉松式談判終於落幕。
這場峰會先前曾因原住民示威兩度中斷，還曾因為一場大火引發恐慌性撤離。
當柯利亞多拉哥敲下木槌，宣布通過「共作」（Mutirao）文本時，全場響起歡呼聲。這個源自原住民語言的葡萄牙字意指「集體行動」，也是本屆峰會的口號。
會議剛開始時，梵蒂岡代表發言時宣讀梵蒂岡以嚴格生物性別為基礎的性別定義，引來非政府組織（NGO）大噓特噓。這在本屆COP成為支線話題，因為包括伊朗、阿根廷在內的多國，都試圖澄清其在性別與氣候行動計畫中的立場。
但戲劇性並未就此終結。
這場COP期間，推動「逐步淘汰化石燃料路線圖」的數十國與堅決抵制的產油國和新興經濟體之間激烈角力，會議期間還爆發了罕見的程序爭執。
哥倫比亞的杜蘭（Daniela Duran）表示，該國曾就一份快速通過的附屬文本提出程序問題，並正式提出異議。
柯利亞多拉哥選擇暫停會議，這個罕見舉措，反映巴西希望展現其認真處理質疑的立場。
隨著暫停時間超過一小時，各國外交官彼此聚集商議，直至會議終於恢復。
60多歲的柯利亞多拉哥將未注意到程序問題歸咎於誤會。
但俄羅斯仍決定表達不滿，對哥倫比亞等國的異議提出反對。俄羅斯的科諾努琴科（Sergei Kononuchenko）以西班牙語斥責：「不要像想搶光所有糖果的小孩一樣！」他指控哥倫比亞等國「想把糖塞到自己嘴裡直到噎到」，立刻引來阿根廷的強烈回擊。
峰會自開幕以來問題不斷，包括現場設施頻頻出問題，諸如天花板漏水、冷氣故障、廁所沒水等狀況層出不窮。（編譯：鄭詩韻）1141123
其他人也在看
COP30落幕 各方反應一覽
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）近200個國家今天在巴西亞馬遜地區舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）上，推動通過一項規模有限的協議。中央社 ・ 8 小時前
技術化為偶像基石！YAGOO談當年轉型：粉絲要的不是VR，而是「角色互動」
知名虛擬偶像品牌 hololive，近幾年除了日本以外，在全球的影響力也越來越巨大，到處都能看到 hololive 的影子，各種合作活動、週邊商品、卡牌遊戲獲得無數粉絲的喜愛。而近日，hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO），在外媒專訪時回顧了公司從 VR 技術新創轉型為如今的 VTuber 巨頭的歷程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
《半導體》威剛獲8項台灣精品獎 領先業界
【時報記者葉時安台北報導】「產業奧斯卡」之稱的台灣精品獎已正式揭曉名單，記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)今年度再創佳績，共榮獲8項大獎成為記憶體產業本屆獲獎數最多的品牌。威剛分別在電競產品獲獎4項、消費性外接式固態硬碟獲3項、工業級軟硬體整合方案獲1項，突顯出集團在產品規畫、軟硬體整合、設計實力和品牌精神傳遞上的領先，也引領集團邁向AI黃金世代。 甫榮獲2026 CES Best of Innovation大獎的XPG NOVAKEY RGB DDR5電競記憶體(Project INFINITY)，憑藉「無限鏡」散熱片設計，打造無限延伸的時光隧道視覺效果，為玩家開創新「視」界。效能可達8000MT/s，單條最高32GB；同時，採用50%再生鋁和85% PCR材質打造，展現永續與創新的品牌精神。 XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體搭載關鍵元件CKD(Clock Driver)，專為高效能運算需求而生，能在AI訓練與推理的高強度負載下，提供穩定可靠的強大支援，搭配Z890主板，更能將速度推升至9200MT/s起跳，具備單條24GB大容量。 XPG STAR時報資訊 ・ 8 小時前
一支手機走遍南投！台中通APP推廣破萬人 多項好禮等你抽
南投縣政府11月在日月潭紅茶文化季、名間藝術生活節及車埕地礦市集設置「數位生活推廣站」，以互動活動帶動「台中通APP」與「南投生活專區」使用熱度，串起台中與南投智慧生活。活動於22日在車埕完結，3場共吸引逾萬人次參與，民眾透過現場體驗迅速掌握交通、旅遊、優惠查詢等多元功能，大幅提升APP使用率，讓數位服務真正走進日常生活。中時新聞網 ・ 4 小時前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 3 小時前
【錯誤】網傳光電板起火燃燒影片？因為鋰而自燃？影片背景不明！構造不含鋰電池
網傳「太陽能板中的鋰會燃燒」的影片及訊息，內容聲稱太陽能光電板含有鋰，會跟電動車電池或行動電源一樣，有自燃風險，並放上多段光電板燃燒的影片。經查證，太陽能板主要由鋁框、強化玻璃、封裝材料、矽晶片板及背板組成，裡面並沒有「鋰」存在；網傳影片中光電板燃燒的畫面，皆為 2021 年的影片，但起火原因不明。傳言將太陽能板起火的畫面，曲解成是因為裡面還有鋰所導致，容易造成民眾誤解。MyGoPen ・ 5 小時前
挑戰老任底線！《卡比的馭天飛行者》「比基尼川崎」迷因死灰復燃
任天堂第一方 Nintendo Switch 2 新作《卡比的馭天飛行者》已經在 11 月 20 日正式發售，這款睽違多年的競速遊戲，更是帶來了主打超高自由度的載具客製化功能，允許玩家自製或是上傳分享自己繪製的賽車外觀。然而，遊戲才剛推出不久，便湧現大量腦洞大開的創作，其中一款還原了網路迷因「比基尼廚師川崎」的載具瞬間爆紅，雖然很快被任天堂注意到，但卻無法阻止玩家的創意。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前
微軟Windows 11推「代理式AI功能」恐釀資安漏洞 官方向用戶發警告
綜合外媒報導，微軟Windows 11用戶推出全新的「自主代理式 AI（agentic AI）」功能，但為降低風險，微軟同步推出名為「代理工作區（agent workspace）」的實驗功能，為AI建立一個受限的獨立使用者環境。這個環境類似Windows 11的有限權限帳號，允許 AI 使用部分系統常用的檔...CTWANT ・ 5 小時前
都是記憶體惹的禍！傳聞Xbox主機將迎來「第三度」漲價！
微軟旗下的 Xbox Series X／S 遊戲主機，在過去 1 年時間裡，連續兩次調漲 售價，引起許多玩家抱怨。但讓人措手不及的是，接下來微軟恐怕還會再次調漲第三次。根據知名硬體爆料者 Moore's Law Is Dead 的消息，由於受到上游供應鏈波動的影響，可能會造成 Xbox Series X／S 遊戲主機的生產成本增加，迫使微軟不得不再次調整售價。 Xbox 將會面臨第三次漲價？（示意圖，圖源：Getty Images） Xbox 將會面臨第三次漲價？（示意圖，圖源：Getty Images） 傳出漲價的主要原因，是全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲。爆料內容提到，目前供應鏈正面臨嚴峻的記憶體短缺問題，導致 DRAM 以及固態硬碟（SSD）所需的 NAND Flash 快閃記憶體價格全都上漲。這波關鍵零組件的成本增加不只是衝擊了 PC 硬體市場，也直接波及到遊戲主機產業，讓製造商難以維持原價。 然而索尼似乎沒有這問題，因為 Moore's Law Is Dead 提到，根據他所獲得的消息，索尼早就提前計劃好，在價格最低點時購入了大量的 RAM，有足夠的 GDDR6 庫存，至少短時間內不會有太大的影響。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
《33號遠征隊》總監嘆《失落的奧德賽》生錯年代，喊話微軟推出復刻版
《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）作為今年最大黑馬之一，許多人都好奇開發團隊的下一步。而近日創意總監 Guillaume Broche 接受外媒採訪，提起 Xbox 360 經典名作《失落的奧德賽》（Lost Odyssey），表示這款遊戲在他心中佔有不可取代的地位，甚至直言是：「最後一款讓我落淚的遊戲」，想要重置這款遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前
「吃苦幼兒園」入學名額搶破頭，當3歲孩子學的是「熱愛生活」
中國大陸少子化持續加劇，學校因生源不足而關停的消息已不新鮮。然而在「招生寒冬」中，一種被稱為「吃苦幼稚園」的辦學模式卻逆勢走紅——不僅招生無虞，入學名額甚至排到了兩年後。另類教學方式，把小朋友的課堂大量搬進廚房與田園，讓認知啟蒙發生在動手中，而非只在平板電腦裡。「這樣的幼兒園什麼時候開到北京啊？」一遠見雜誌 ・ 3 小時前
行李裝96個保險套遭攔！海關「1原因」拒絕入境 市長：不容任何威脅兒少犯行
一名自巴拿馬飛往哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場（MDE）的美國男子，近日在入境檢查時遭海關攔下，當局在其行李內查獲多達96個保險套及3瓶潤滑液，研判其入境目的「疑與性活動相關」，因此當場拒絕其入境並遣返。鏡報 ・ 3 小時前
COP30落幕 各國承諾減碳增融資保森林
（中央社貝倫22日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在亞馬遜城市貝倫（Belem）落幕，為期兩週的會議期間發生抗議、街頭遊行和突發的火災，為此次會議增添戲劇化的插曲。中央社 ・ 9 小時前
中歐專家呼籲加強人工智慧領域務實合作
中國和歐洲的專家21日在巴黎的一場人工智慧論壇上表示，雙方在人工智慧創新、治理和可持續發展方面互補性強，應進一步加強務實合作，為全球人工智慧治理貢獻穩定力量。中時財經即時 ・ 11 小時前
藍營看過來！醫列全世界這些國家都有民防手冊
全民防衛手冊普發到全台各家各戶，連日引發討論。前國民黨發言人李明璇批評，台灣人民不希望戰爭，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府。杜承哲醫師則列出世界有許多國家都有民防手冊，它們都曾面臨過戰爭威脅，並將此類手冊視為加強國民應變能力的工具。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
淡大科研火箭「淡江二型」發射成功 射高超過7公里
（中央社記者潘姿羽台北23日電）國家太空中心今天發布好消息，淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製的「淡江二型」火箭，今天清晨6時46分，於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空，成功驗證航電系統的表現能力。中央社 ・ 7 小時前
創紀錄！淡江二型探空火箭飛行高度超過7公里 驗證新一代航電系統穩定性能
生活中心/綜合報導淡江大學航空太空工程學系於今（23）日上午6時46分，在屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」。火箭燃燒推進時間13秒，到達最高飛行高度時間38秒；最高飛行高度超過7公里，為歷來最高成績。全程依照預定程序順利完成飛行，並順利降落於預定落點範圍內，圓滿完成任務，為淡江大學火箭發展史再添新頁。民視 ・ 10 小時前
COP30成果評價不一 氣候融資2035年增至3倍、淘汰化石燃料缺明確計畫
經過兩週的談判後，今年的聯合國氣候峰會22日落幕，最終達成的妥協方案被部分人士批評為軟弱無力，但也有一些人則認為取得了進展。 聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)大會上最終敲定的協議，承諾提供更多資金協助各國適應氣候變遷，但缺乏明確的計畫來逐步淘汰石油、煤炭和天然氣等導致全球暖化的化石燃料。 這次峰會的成果遠未達到科學家認為世界所需的程度，也沒有達到環保人士和原住民要求的具備重大意義。很少有國家能夠完全實現他們的訴求，會場甚至發生了火災，一度中斷了談判。 但這種失望中也夾雜一些成果，人們也希望各國明年能取得更多的進展。 各國達成協議 氣候融資5年內增至3倍 各國同意將承諾用於協助脆弱國家適應氣候變遷的融資規模，在2035年前提升至當前水準的3倍，比原先設定的目標多花5年的時間。部分島嶼國家對這項財政支持措施感到滿意。 但最終文件並未包含逐步淘汰化石燃料的路線圖，這激怒了許多人。 在達成協議後，COP30主席柯利亞多拉哥(Andre Aranha Correa do Lago)表示，巴西將採取額外措施，並制定自己的路線圖。並非所有國家都簽署了這項計劃，但簽署國將於明年舉中央廣播電台 ・ 10 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
華府內鬨！國務院打臉參議員：烏克蘭和平計畫「由美國起草」
美國川普政府在烏克蘭議題上的訊息傳遞陷入嚴重混亂。就在共和黨參議員稍早對外透露，國務卿魯比歐私下澄清「28點和平方案」僅是「俄羅斯的許願清單」後，美國國務院22日晚間發布緊急聲明，強硬駁斥議員說法，堅持該方案「是由美國起草」，絕非克里姆林宮的文件。自由時報 ・ 10 小時前