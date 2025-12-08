噓黃國昌、王鴻薇曾喊「平台防詐」 林楚茵：要不要和當初的自己打一架？

即時中心／温芸萱報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對中國平台「小紅書」祭出一年限禁措施，引發藍白反彈。對此，民進黨立委林楚茵今（8）日在臉書痛批，藍白過去曾高喊「打詐零容忍」，民眾黨主席黃國昌、國民黨立委王鴻薇更要求平台負防詐義務，但如今政府依法執行卻遭反對，林楚茵直言，「黃國昌、王鴻薇，要不要跟去年高喊『打詐零容忍』的自己打一架？」。

內政部對中國社群平台「小紅書」祭出為期一年的限制措施，引發藍白陣營不滿。對此，民進黨立委林楚茵在臉書發文反嗆，「藍白翻臉比翻小紅書還快？」。

林楚茵指出，這次政府執行的依據，正是去年7月由三黨共同拍板通過的《詐欺犯罪危害防制條例》。如今內政部依法要求未落地、未配合的高風險平台負起責任，卻遭藍白反對，讓她直言「昨是今非」。

接著，她也點出，藍白陣營過去的發言歷歷在目。像是黃國昌在2024年7月三讀當天表示，要回應民眾期待，要求網路平台肩負防詐義務；國民黨立委王鴻薇更在同年5月質詢時追問政府，對於不在台設代表、又不配合打詐的平台該如何管理，還希望能加強處罰、限制流量甚至阻擋連線。

黃國昌在2024年7月三讀當天表示，要回應民眾期待，要求網路平台肩負防詐義務。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

王鴻薇去年5月質詢時追問政府，對於不在台設代表、又不配合打詐的平台該如何管理。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

林楚茵批評，當初高喊「打詐零容忍」的藍白，如今政府真的硬起來依法執行，卻反過來替小紅書說話，讓人看不懂到底在演哪一齣。她質疑，現在藍白眼裡是否已經把詐騙集團的利益看得比國人財產安全還重要？甚至反問黃國昌、王鴻薇，是否要與一年前的自己「對打一架」。





