噤界！？恐嚇、冒名、施壓成常態 陳冠廷促政府打擊中共狡詐跨境鎮壓手法

陳冠廷（右）指出，跨境鎮壓已非遙遠國度的議題，而是正在台灣社會發生的事實。 圖/陳冠廷辦公室

[Newtalk新聞] 民進黨立法委員陳冠廷今（19）日與跨黨派立委及民間團體共同召開「拒絕跨境鎮壓，守護自由防線」記者會，揭露中共對台跨境鎮壓行動升高的具體事證，並呼籲政府建立明確通報機制、強化執法能力，同時研議必要法制工具，以保護台灣公民社會。

陳冠廷指出，跨境鎮壓已非遙遠國度的議題，而是正在台灣社會發生的事實。他說明，近期陸續接獲民間團體、藝文工作者反映，收到恐嚇訊息、炸彈威脅，甚至遭到冒名嫁禍，這些攻擊手法具有共同特徵：「利用低門檻通訊管道大量投遞威脅、刻意冒用第三人身分製造混亂、蒐集個資作為後續施壓籌碼，目的就是用最低成本製造最大恐懼，迫使公民社會自我審查、噤聲退縮。」

台大政治系名譽教授明居正分析，對中共而言，長臂管轄與跨境鎮壓並非僅針對少數敏感人士，台灣雖表面上安全，但中共已開始滲入，他呼籲各界共同努力守住民主。民眾黨立委陳昭姿表示，中共沒有權力侵犯台灣任何一個人民的人權，台灣政府有責任保護每一位國民的人身安全與自由，民眾黨將全力支持相關法案。民進黨立委黃捷則指出，中共實施跨境鎮壓的目的，除了讓台灣人心生畏懼、自我審查，也企圖誤導國際社會，使其誤認中共對台灣有實質管轄權。

陳冠廷強調，國際社會已正視跨境鎮壓威脅。今年6月G7領袖峰會發表聯合聲明，將跨境鎮壓定調為全球安全議題；聯合國人權高專辦發布專門報告，呼籲各國建立零容忍政策；歐洲議會通過決議，要求歐盟制定全面反制策略。在立法層面，美國國會已提出多項法案，加拿大、英國、紐西蘭也陸續完成立法，將跨境鎮壓納入國安與刑事法律架構。他表示，台灣作為民主前線，沒有迴避這個議題的空間

針對政府應有的作為，陳冠廷提出三項具體建議：第一，建立明確的通報與協處機制，讓受害者知道可以向誰求助；第二，強化執法單位的辨識與應對能力，參考國際經驗建立訓練體系；第三，研議必要的法制補強，讓政府有足夠工具保護公民社會。

記者會中，描述中國器官移植爭議的紀錄片《國有器官》台灣發行方負責人管建忠現身說明，該片引進台灣後收到超過150封恐嚇信件，但他們選擇不沉默，將持續放映。台灣人權文化協會副理事長陳志祥則建議政府參考《反滲透法》立法模式，制定反跨境鎮壓專法。

