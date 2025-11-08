器官修復之法 抽脂分離幹細胞

旺旺中時生活講堂舉行「美亞健康名醫講座──再生醫學大突破」，由美亞健康長壽診所院長戴念國（右四）、中華長生美學再生醫學會理事長戴念梓（左三），向大家分享再生醫學相關知識與運用。（趙雙傑攝）

再生醫療是未來趨勢，我國繼特管辦法後，去年也正式通過再生雙法。專家指出，人是由一顆細胞所變成，再生醫學是讓自己的細胞幫助自己。剛出生的嬰兒，擁有的幹細胞有60億顆，但到了50歲，就只剩下3億顆。全身的幹細胞隨年紀增長而減少，不夠用時，就靠「補」回來，可透過抽脂分離幹細胞，再回輸體內，幫助組織、器官修復。

美亞健康長壽診所院長戴念國、中華長生美學再生醫學會理事長戴念梓10月18日於中國時報共同舉辦講座，分享「再生醫學大突破 自體幹細胞快速分離運用」，吸引民眾熱烈響應。

今年北京閱兵儀式上，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普丁的對話被麥克風捕捉，直播放出。兩人聊起延長人類壽命話題，普丁表示，器官移植可以讓人類實現「永生」，引發熱議。

年紀越大幹細胞越少

每個人都會老去，大部分的人都是一天等一天。戴念梓說，老了之後就會退化，從細胞老化、功能退化，最後變成器官失能。器官移植很難等，別等到心臟壞了，再求別人給自己一顆心臟，但可把握當下「換細胞」。

戴念梓表示，幹細胞具有再生、分化的功能，人類的胚胎、胎盤、臍帶、臍帶血、骨髓、脂肪、周邊血液、毛囊、牙髓內都有幹細胞。全身幹細胞的數量會隨年紀增長而減少，不夠用時，就靠「補」回來。在癌症治療，傳統醫學是主角，幹細胞是配角，但在抗衰老，再生醫學則是主流，傳統醫學是配角。

腹部脂肪細胞很年輕

戴念國則表示，人的腹部脂肪細胞長期「養尊處優」，比全身年輕30歲，且有比骨髓更多的幹細胞。過去培養、放大細胞需要6周，但現在已有新的技術，可以1小時就完成。100ml的脂肪，可分離出細胞數量高達數上億顆，其中幹細胞比例高達8成，活性高且有大量自體外泌體。

他形容，使用自體幹細胞，如同地板打過蠟，就能變得和新的一樣。它也像一個原本都是老人的社區，把年輕人帶進來後，就有能力造橋、鋪路，重新變成很棒的社區。