器官捐贈移植感恩音樂會 手作善生之樹彼此祝福

童綜合醫院舉辦「生命永恆‧愛的樂章-器官捐贈移植感恩音樂會」。





歲末年終感恩追思，童綜合醫院舉辦「生命永恆‧愛的樂章-器官捐贈移植感恩音樂會」，歷年捐贈者家屬及受贈者齊聚一堂，共同緬懷無私奉獻之捐贈者，並表達出內心最誠摯的感謝，讓愛時刻傳遞，一起深刻體現出生命意義及價值。

手作善生之樹。

當日活動由童詠偉副院長、移植外科黃鐘銘主任、移植外科薛冠群副主任、腎臟科陳昶旭醫師偕同醫護團隊到場推廣器官捐贈活動，共同呼籲生命接力讓愛延續。也邀請了50多位的捐贈者家屬、受贈者與受贈者家屬到場響應，一起感恩大愛的奉獻，並見證永恆的生命傳遞，最後更以手作聖誕樹象徵善生之樹，祝福捐贈者家屬及受贈者能好好地生活走向新的未來，也同時呼應即將迎來的聖誕節，期許參與者能珍惜與家人相聚、相愛的時光。

廣告 廣告

吉他手林大大以溫暖而動人的歌聲撫慰人心。

活動現場除了邀請吉他手林大大獻唱多首抒情歌曲，以溫暖而動人的歌聲撫慰人心，透過吉他與聲音，喚起聽眾內心深處的回憶與那些未曾說出口的情感；更播放了大愛捐贈者、受贈者的生命故事回顧影片，再度回憶曾經的美好，並娓娓道出對不朽生命的敬重與感謝。

接受大愛肝臟移植的吳女士偕同丈夫現場吹奏一段薩克斯風樂曲。

更特別邀請大愛捐贈者陳先生的家屬到場分享心路歷程，大愛捐贈者陳先生多年前曾接受過肝移植，但今年因遭遇意外腦死而再將這顆受人恩惠的肝臟捐出，充分表現出生命接力延續的意涵，陳先生的家屬亦向在場所有受贈者表達祝福之意。

受贈者吳女士送花感謝薛冠群醫師。

另外還有一位在今年接受大愛肝臟移植的吳女士也到場，偕同丈夫現場吹奏一段薩克斯風樂曲來表達出內心難以言喻的重生心情，吳女士因肝癌及相關併發症，治療期間病情反覆，身心飽受折騰，在決定接受肝臟移植後，有幸地在等待數個月迎來受贈的好消息，獲得新生不僅喜悅更是充滿了感激，真的謝謝大愛者與其家人無私的捐贈；吳女士也特別準備花束贈予主治醫師薛冠群醫師，感恩醫療團隊的悉心照護。

童綜合醫院童詠偉副院長(右四)與團隊合照。

童詠偉副院長表示，童醫院持續推動器官捐贈移植，希望能促使生命不斷地延續，自2004年開始進行移植截至今年2025年12月15日，腎臟移植115例(活體9例、大愛106例)，肝臟移植96例(活體50例、大愛46例)，心臟1例。童醫院移植團隊跨科整合資源，不僅成立病友支持團體，也舉辦各式活動，希望透過交流分享，強化彼此的情感連結與心理支持；更藉由捐贈者家屬及受贈者的親身分享，提高參與者對器官捐贈的理解與支持，進而呼籲更多民眾響應器官捐贈活動。童醫院醫療團隊將提供全程、全人的優質醫療照護，持續提升醫療品質。

更多新聞推薦

● 台灣消除C肝提前達標 賴清德：展現政府守護人民健康決心