器官捐贈荒 奇美醫院今年掛零

全台逾1.1萬人等待器官移植續命，器官來源不足成為一大隱憂。奇美醫院今年截至目前罕見0人器捐，僅零星組織捐贈案例，院方持續藉由宣導器捐觀念，盼號召更多人認同。院方提及去年底一名年輕男子因工安意外，家屬代他完成器捐遺願，至少造福5人重獲新生，「很不容易，很感佩！」

奇美醫院從民國88年完成首件移植手術迄今，累計完成192例器官及組織捐贈案例。移植醫學科主任孫定平表示，疫情過後，器捐比例一直不高，尤其南部又比北部嚴峻，北部器捐已逐漸回溫，南部則尚未回到疫情前的水平。

他說，器捐觀念必須長時間宣導，但不能躁進，這幾年院方持續透過活動宣導，期能潛移默化、灌輸民眾器捐觀念，當有一天家人或自己生命走到末期，「還有器捐這一個選擇，有機會遺愛人間」。他提到，今年截至目前，0人捐贈器官，僅有眼角膜、皮膚捐贈組織案例，這是過去不曾發生的情形。

孫定平說，器捐情形普遍不如往年，但眼角膜捐贈人數則持平，統計從110年至今，每年都維持10例左右，今年截至目前有7例，至於皮膚則少於眼角膜。

奇美醫院透過舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，分享器捐者大愛故事，也藉此感謝捐贈者與家屬。他提到，男子「阿善」去年生病末期，家屬認為他向來樂於助人，代他完成「沒說出口，但一定會做」的器捐，共捐出2枚腎臟。

另一名年輕男子從事高空作業工作，面對危險性高的工作，男子曾與同事討論「萬一發生意外，我希望能夠捐贈器官」，這個念頭始終不曾與家人分享，也來不及說出口，男子去年底因工安意外重傷身亡，家屬從同事口中得知這份「無言的約定」，忍悲決定成全他的遺願，總共捐出心、肝、肺、腎及血管，助5人重獲新生。