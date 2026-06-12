器官移植爭議再起》中醫觀點：抗排斥藥削弱免疫力 長期效果仍有限

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器官移植後需長期服用抗排斥藥物，以降低免疫系統攻擊移植器官的風險，但也可能增加感染等健康隱憂。（圖片來源／magnific）

近期器官移植議題再度引發社會討論，尤其在「換肝權威」陳堯俐醫師執行跨境換肝手術遭撤照的事件後，器官來源、手術倫理與病人長期預後等問題，再度成為焦點。 根據彰化地方法院最新判決書揭露， 陳堯俐涉嫌與中國大陸醫院合作，暗中媒介非法器官移植。震驚社會的是，這起跨海黑市仲介案中，11名台灣人到大陸換器官已8死，2人術後當場死亡，甚至有人存活不到2週。 雖有醫師表示換肝手術難度本就高，若患者本身是肝癌，換肝效果肯定不好。 延伸閱讀：換肝名醫慘成廢照首例 醫界辯論：病人在台灣等不到肝介紹到中國去該被撤照嗎？

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外界對於「器官移植是否真能延續生命」看法分歧，也讓中西醫觀點再度被拿出比較討論。

對此，執業超過40年的廖老中醫接受《信傳媒》訪問時指出，從中醫角度來看，器官移植並非單純的「零件替換」，而牽涉人體整體免疫系統與生命平衡，長期效果仍存在限制。

器官移植「排他性」強...中醫：免疫系統會主動攻擊外來組織

廖老中醫師表示，在生物學與人體機制中，本身就存在「排他性」，無論是肝臟、腎臟或心臟，一旦來自他人身體，人體免疫系統就會視為外來物。

他指出，人體會透過免疫機制進行辨識與排除，包括T細胞、巨噬細胞等免疫細胞，會對外來器官產生攻擊反應。「因為那不是你的東西，身體自然會想把它消滅掉。」

因此，現代醫學在器官移植後會使用抗排斥藥物，目的就是抑制免疫反應，降低器官被攻擊的機率。

抗排斥藥「治標不治本」，等於削弱正氣

不過，廖老中醫師也提醒，抗排斥藥雖然能延長器官存活時間，但本質上是「壓制免疫力」，並非真正讓身體接受外來器官。

他以中醫概念解釋，人體的免疫力在中醫中可視為「正氣」，當正氣被壓低時，雖然可降低排斥反應，但同時也會增加感染風險與健康隱憂。

「抗排斥藥就是把免疫系統壓下來，讓它不要攻擊，但這樣一來，抵抗力也變差。」他指出。

廖老中醫師認為，這種狀態屬於「顧此失彼」，雖然延緩器官排斥，但人體整體防禦能力也同步下降。

器官移植壽命有限？中醫：多數仍難長期穩定

針對外界關注器官移植是否能長期存活，廖老中醫師指出，臨床上確實有少數案例可維持較長時間，但整體而言，多數移植器官的使用年限仍有限。

「有些人可以撐很多年，但大部分幾年之內還是會出問題。」

他強調，即使手術成功，後續仍需長期依賴免疫抑制藥物，而這也讓病人的身體處於長期不穩定狀態。

從中醫看生命觀：身體不是零件組合，強調整體協調

談到器官移植的生命觀爭議，廖老中醫師指出，中醫核心思想強調「整體觀」，人體並非器官拼裝，而是一個彼此連動的系統。

他引用儒家經典《孝經》 中提到「身體髮膚，受之父母」，表示身體完整性在文化與倫理上具有重要意義，因此器官移植在觀念上容易引發爭議。

「不是說不能做研究，但從身體自然運作來看，它不是換零件就會變好的東西。」廖老中醫師強調。

人性與生物本能的延伸：排他性也存在於情緒與行為

除了器官排斥機制外，廖老中醫師也從更廣義的生物學角度解釋「排他性」現象。

他認為，不僅人體免疫系統存在排斥機制，動物、植物甚至人類行為，也都受到某種本能驅動影響。

他舉例，人類情緒、慾望與衝動，與多巴胺等神經傳導物質有關，若缺乏調節，可能導致不理性行為。「人其實也是動物，有獸性的一面，但可以透過教育、心理調適與修養去控制。」

廖老中醫師強調，中醫與調養方式的角色，在於幫助人回到較穩定的身心狀態。

廖老中醫師也曾在過去針對社會重大暴力事件提出不同於一般心理學的解釋觀點。例如在鄭捷隨機殺人案、北捷隨機砍人等事件後，他曾從中醫整體觀切入，認為部分極端行為可能與「臟腑失衡」有關，特別是與肝氣鬱結、情志失調等狀態相關。

他指出，中醫認為「肝主疏泄、主情志」，當長期壓力、情緒壓抑或身心失調累積，可能影響氣機運行，使人出現情緒暴衝或控制力下降的狀況。在這樣的框架下，暴力行為並非單一因素造成，而是身心長期失衡的結果。

不過他也強調，這類說法並非要替任何犯罪行為找理由，而是從中醫角度補充另一種觀察層次，提醒社會在關注司法與心理治療之外，也可思考身心調養與情緒管理在預防極端行為中的角色。

中醫如何看待器官受損？肝臟仍有修復潛力

對於重症患者是否一定需要依賴器官移植，廖老中醫師認為，仍需視病況而定。

他指出，以肝臟為例，人體本身具有一定再生與修復能力，若在早期階段透過調養與治療，仍有機會改善功能。「肝其實是有修復能力的，不一定一壞掉就只能換。」

不過若器官已嚴重衰竭，仍須依賴西醫介入治療，中西醫各有其適用範圍。

執業超過40年的廖老中醫師認為，器官移植並非單純更換器官，而是牽涉人體免疫系統、正氣平衡與生命整體觀的議題。（圖片來源／magnific）

移植爭議延燒，醫界與社會仍存兩極看法

針對近期醫師執行跨境換肝手術遭撤照事件，社會輿論呈現兩極，一方面認為器官來源與倫理應嚴格把關，另一方面則認為在器官短缺情況下，患者仍有求生權利。

對此，廖老中醫師認為，器官移植在醫療技術上確有進展，但從長期身心平衡來看，仍需審慎評估。「研究可以做，但臨床上不是每個人都適合。」

他表示，器官移植技術雖然挽救無數生命，但其背後涉及免疫排斥、長期藥物依賴與倫理爭議，也讓醫療科技與生命觀之間的討論持續延燒。

從中醫角度來看，人體強調整體平衡與正氣維持，而器官移植則更偏向局部替換與功能延續，兩者觀點差異，也讓這場醫療與倫理的辯論，仍持續在社會中發酵。

(原始連結)





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