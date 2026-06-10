器捐中心傳「宮鬥」內亂？董事長李明哲請辭 衛福部長:會慰留、找他細談

記者簡浩正／台北報導

器捐病主中心董事長、雙和醫院院長李明哲傳出請辭器捐病主中心董事長。（圖／記者簡浩正攝影）

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐病主中心）近期對外爭議不斷，如今再爆內部宮鬥疑雲。《三立新聞網》今（10）日報導獨家取得董事長李明哲向全體董事提出的親筆辭呈，內容提到因「生涯規劃及對中心內部治理環境之現實考量」，決定辭去董事長及董事職務，自今年7月1日起生效。衛福部長石崇良今證實，確實有收到請辭書，但並沒有核准，「還要找時間與他細談」，有耳聞有一些問題，已組成專案小組，會責成董事會處理，也會予以慰留，目前並沒有生效的問題。

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根據《三立新聞網》記者獨家掌握，器捐中心多名員工近期向主管機關及監察人提出陳情，內容涉及職場不法侵害申訴、人事任用、考績評核及決策程序等事項。如今再爆李明哲早已於5月25日向全體董事提出請辭公文，並表示「本人因工作負荷及個人能力不足」，造成近期中心受主管機關責難及內部諸多紛擾，為避免影響中心長遠發展與業務推動，因此決定提前卸任。

李明哲於請辭公文也寫，自擔任中心董事長以來，深感榮幸能與全體董監事及同仁共同致力於器捐與病主權益推廣，並感謝董事會的信任與支持，讓他能在任內推動相關業務。之後職務交接期間，將全力配合相關業務移交，確保中心運作穩定。

對此，石崇良今日下午受訪證實，確實有收到李董事長的請辭書，「但我並沒有核准、會挽留」，李董事長在器捐移植勸募具有相當高的專業度，過去也非常盡責。會找時間與李董事長細談、了解情況，因此人事上仍維持由他擔任董事長。至於內部鬥爭一事，石崇良表示會透過細談進一步了解。

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