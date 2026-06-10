器捐中心宮鬥傳聞！李明哲曝辭職原因 石崇良：會挽留

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器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲。（王英豪攝）

器捐中心近期爭議不斷，據傳董事長李明哲提辭呈，內部似乎還上演「宮鬥」戲碼。李明哲本人今日（10）回應，他在5月中提出辭呈，是因個人因素及內部治理問題，與近期陳堯俐爭議無關，中心內部確實有人事問題。衛福部長石崇良說，請辭書尚未核准或生效，會找時間與李明哲細談、挽留。

國內換肝名醫陳堯俐因非法仲介患者赴陸器官移植，日前遭衛福部廢止醫師證書，器捐中心董事長李明哲認為問題關鍵在於器官供需失衡，遭台灣基進議員參選人吳欣岱批評，台灣不可能達到器官供需平衡，引發爭議。

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據媒體報導，李明哲因「生涯規劃及對中心內部治理環境之現實考量」，將辭去董事長及董事職務，自今年7月1日起生效。內部人員爆料，器捐中心近年決策權逐漸集中在少數主管，董事長身兼多職，影響組織運作效率，更有多名員工陳情職場霸凌、人事任用等，許多人離職或異動。

李明哲本人今天回應，提辭呈的原因「一言難盡」，但他是在5月中就提出辭呈，辭職原因是個人因素及內部治理問題，與陳堯俐事件引發爭議無關，他所有的言論也都是就他的職權和個人立場來回覆，沒有想跟任何人或政府作對。

李明哲指出，器捐中心內部治理確實出現問題，且集中於特定組別，在這2年半內，就走掉3位資深員工（20年以上），即使自己請求他們不要離開，他們還是執意離開。這些員工看到很多現象、也向自己反映了很多。

李明哲說，2年半來他也不斷招募人，但許多人進來發現氣氛不對很快就離開；後來他自己進去幫忙器捐分配協調、監督、成效回報等業務，但他自己同時也有其他主要業務，長期下來覺得太辛苦了，這也是他真正的離職原因。

李明哲表示，對於相關同仁，他盡可能慰留他們待到6月底，但現在有人刻意放話曝光內部狀況，據他了解，可能是另一組員工刻意提供這些「密件」資訊。自己上任以來，很認真協助解決許多問題，希望能改善環境、讓系統更穩定，但現況很艱困，各組之間待遇有落差，希望主管機關出面，公正處理這件事，建立友善職場。

衛福部長石崇良說，確實有收到李明哲董事長提請辭書，但他尚未核准，會找時間與李細談，了解實際狀況，在董事會、衛福部核准前都不會生效，因此也沒有7月1日辭職生效一說。李明哲對器捐移植和勸募具專業，也非常盡責，會努力挽留他。

至於器捐中心內部運作問題，石崇良說，確實有耳聞，今年也接獲幾件主管職場霸凌的投訴案件，已組成專案小組處理，會進一步了解相關結果。

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