器捐中心爆內鬥！董事長喊「傷痕累累」請辭 石崇良：將挽留
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
器捐中心驚爆茶壺裡的風暴！有員工向媒體爆料董事長李明哲失言、又護航自己帶來的人馬，但李明哲拋出辭呈回擊，強調自己是無給職，反批器捐中心內部有霸凌「討厭某一組就針對同仁的業務挑三揀四」，導致資深員工走人、新員工待不滿七天。對此，衛福部長石崇良今（10）日表示，針對霸凌投訴已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲，因為他有專業度，過去也非常的盡責。
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心是衛福部捐助成立，負責管理制定各項器官分配原則，以及維護醫院登錄器官捐贈及移植資料的正確性。
有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，一年逼走過半同仁，還批評李明哲在回應醫師陳堯俐非法仲介病人前往中國換肝、換腎案時，呼籲政府應考慮放寬高度爭議的活體器官捐贈資格限制是失言。
李明哲下午出面接受媒體訪問，主動回擊事情不是這麼簡單的，暗示器捐中心存有霸凌「是極度不友善的職場環境」，強調自己5月中已經提出辭呈，並暗示有人特意向媒體爆料、攻擊他，就是因為他的辭呈「造成他們的集體焦慮」。
李明哲說，自己上任二年半，就走了3位、年資二十年的資深員工，而器捐中心成立不過才二十多年，連他請求他們不要離開也沒有辦法，就是因為資深員工看到很多現象，也寫了很多東西給他，他已口頭報告長官這些東西應該處理。
李明哲說，自己這二年半不斷招募人，但有人上班七天就離職，連簡單的行政職，包括會計、出納等，上班一個禮拜發現氣氛不對就走人了，這是極度不友善的職場環境，連我都傷痕累累 ，太辛苦、太累了，主管機關應當我們的後盾，我是無給職的董事長，這是政府要去面對跟解決的，把我開除都無所謂，這二年半他已協助解決很多問題，外界對他的看法也許毀譽參半， 但所說、所做都是專業，說該說的、作該作的。
李明哲指出，相關爆料是想把他「往死裡打」，他並不希望外界把此事當成宮鬥，不希望導向這樣，而是希望系統能更穩健的走下去，必須要有主管機關秉公的處理。
石崇良下午也在立法院回應媒體，確實有收到李董事長的請辭書，還沒有核准，要找時間再跟他細談，了解這個狀況，目前人事不變，李明哲依然是董事長，任何異動都要經董事會，再報衛福部。
石崇良說，會挽留李明哲，在移植跟勸募方面，李有專業度，過去也非常的盡責，會予以挽留。他的確有耳聞器捐中心存有些問題，今年也有幾件針對主管職場霸凌的投訴，已組成了專案的委員會責成董事會去處理，最後的結果，還待再進一步的了解。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
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