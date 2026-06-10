器捐中心董事長李明哲請辭 石崇良：努力慰留

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）器捐風波不斷，器捐中心董事長李明哲請辭，強調自己是無給職，並指內部有人事問題。衛福部長石崇良今天表示，會努力慰留，請辭書尚未核准或生效，另收到員工互相投訴調查中。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心是衛福部捐助成立，負責管理制定各項器官分配原則，以及維護醫院登錄器官捐贈及移植資料的正確性。

器捐中心董事長李明哲日前提出「國內器官供需失衡」說法，遭外界質疑台灣不可能達到平衡，引發爭議。今天有媒體報導，李明哲因「生涯規劃及對中心內部治理環境之現實考量」，將辭去董事長及董事職務，自今年7月1日起生效。

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李明哲下午接受媒體電訪時強調，請辭與陳堯俐事件引發爭議無關，主要是個人因素及內部治理問題，他所有言論都是就他的職權和個人立場回覆，沒有想跟任何人或政府作對。

李明哲指出，2年半來他不斷招募人，卻接連走了3名資深員工，甚至有許多人進來發現氣氛不對很快就離開；後來他進去幫忙器捐分配協調、監督、成效回報等業務，但自己同時有其他主要業務，「我是無給職的董事長」，長期下來覺得太辛苦，這也是他真正的離職原因。

「現在有人刻意放話曝光內部狀況。」李明哲直言，可能是不同組員工刻意提供這些「密件」資訊，他希望能改善環境、讓系統更穩定，現況就是很艱困，各組之間待遇有落差，期盼主管機關可以公正應對這件事，建立友善職場。

衛福部長石崇良告訴媒體，確實有收到李明哲的請辭書，但尚未核准，會找時間細談，了解實際狀況，在董事會、衛福部核准前都不會生效，因此也沒有7月1日辭職生效一說；李明哲對器官移植和勸募具專業，也非常盡責，將努力慰留。

至於器捐中心內部運作問題，石崇良表示，確實有耳聞，今年也接獲幾件職場霸凌相關投訴案件，已組成專案小組處理，會進一步了解相關結果。（編輯：張雅淨）1150610