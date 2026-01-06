器捐急單？特警闖北京醫院當媽媽面「抬病童去火化」！時事評論家：台灣人須警戒

[Newtalk新聞] 北京一處兒童醫院驚傳特警與醫療人員強行搶走病童事件。時事評論網紅林裕人引述網友影像資料指出，明明小孩沒死，隨行人員在肢體衝突中宣稱孩子已死，卻要求立即送去火葬，該病童恐已成器官配對的急單！他痛批在極權體制下，不論多愛黨都可能隨時被剝奪生命。他以此警示台灣民眾，絕不能對這種現狀置身事外。





根據 Threads 網友 caishuangqi 發布的影像內容顯示，這場衝突發生在北京，當時大批特警與醫護人員突然闖入兒童醫院，宣稱要檢查一名疑似感染流行疾病的幼童。然而在過程中，代表醫院的隨行人員突然喊出：「死了！需即刻火化，以免感染其他人！」隨即動手要把小孩帶走。 caishuangqi 在發文中指出：「這小孩明明就沒有死，卻硬要說要送去火葬。 明眼人一看就知道這孩子的器官被配對了。而且是急單。」

林裕人對該影像提出進一步解釋，影像中的這名孩子的母親當時拼命死命頑抗，雙方爆發激烈的拉扯與肢體衝突，但最後仍無法阻止官方行動。林裕人表示，這場悲劇最終的結果毫無意外，就是「邪惡再次得逞，黑暗戰勝了光明」。





針對該則影像內容，林裕人進一步強調，在那個體制下，黨如果想要誰的命，或是想要取走誰的器官，完全不需要正式的行政公文。無論個人以前多麼愛黨、多愛中國，甚至是否曾身為解放軍為黨奉獻，都無法保障生命安全。





林裕人指出，黨只需一句話就可以剝奪民眾或其摯愛家人的生命。他認為這段悲劇影像揭露了極權社會的真面目，並將此情況連結到兩岸局勢。林裕人進一步強調，台灣人必須引以為戒，他沉重地質疑，「倘若中國拿下台灣，你憑什麼覺得你可以置身事外？？」。他認為當個人的基本權利在極權面前毫無保障時，沒有人能保證自己不會成為下一張急單的犧牲品。





這起事件目前已在社群平台上引發大量討論，網友紛紛對該名母親的遭遇表達同情，也對中國醫院的強硬做法感到震驚。林裕人表示，這不僅僅是一起單純的醫療爭議，更反映出制度對人性的摧殘。他呼籲大眾看清真相，不要對發生在身邊或鄰近地區的人權危機視而不見。

