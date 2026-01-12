器捐簽署人數降 受贈個案達3年新低

去年6月北部一家大型醫院被質疑，處理器官捐贈個案疑似違反流程，不過器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心澄清，全案從醫療、倫理與法律，都符合規定，只是第一時間對「心跳停止後器捐」的認知有落差造成誤解。

不過回顧近3年，受贈個案卻有下降趨勢，從2023年的416件，到隔年366件，去年僅有318件，但其實截至去年底，還有1萬1000多人等待捐贈，而最缺的就是腎臟，器捐病主中心分析，台灣因慢性腎臟病盛行，需求確實迫切。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌指出，「會希望說腎移植的捐贈，是不是能夠下降到18歲，那還有是不是能夠增加姻親，讓等待的時間可以再下降。」

器捐病主中心指出，國人對器捐相對保守外，我國對內臟移植的規範也十分嚴謹，活體移植僅有腎臟與部分肝臟，腎臟必須為五等親，肝臟則是五等親加上姻親，而心肺則僅限「大愛捐贈」，衛福部指出，因為平均餘命增加，與強化病人自主安寧照護，確實衝擊到器官移植的來源，如何推廣活體捐贈，是可以努力的方向，放寬捐贈對象的部份要再討論。

衛福部長石崇良說，「那麼包含這個再生能源的推動，其實對於有一些心臟，或者是肺臟疾病未來，也會有一些新的可能性的出現，來降低對器官移植的依賴。」

衛福部指出，除了繼續推廣簽署器官捐贈同意書，科技的進步也會有新契機，像是在英國已經有業者開發出，模擬人體內部環境的機器，讓捐贈的肝臟、腎臟等器官，在離開人體後仍然能夠循環運作24小時以上，新科技也可望能增加可供移植的器官數量。