器捐難題 卡在家屬接受度

簽署器官捐贈者破68萬人次，即便當事人註記要捐，家人不見得接受，通常醫療院所自行發現的個案中，有一半家屬不會同意，導致器官無法捐出。圖為民眾行經台大醫院大門前「向器官捐贈者致敬雕塑」。（杜宜諳攝）

近期一名30多歲男子意外腦死，家屬在悲痛之下同意將器官捐出，宜蘭警車為此全程開道護送器官，與時間賽跑，男子的心臟、肝臟、兩顆腎臟，共幫助4人重獲新生。據衛福部統計，我國預立器官捐贈意願者，至今已累計68.2萬人次，緩慢成長中。但專家指出，器捐的問題不在數字多寡，而在家屬的接受度。

器捐病主中心28日舉辦頒獎活動，器捐勸募成績表現優異的機構中，第一類器官（心、肝、肺、腎、胰、小腸等），以亞東醫院及林口長庚醫院並列全國第一名；而第二類器官（眼角膜、皮膚、骨骼等）則以台大醫院及高雄長庚醫院為全國第一、二名。

對於國內器捐現況，器捐病主中心董事長李明哲說，現在器捐面臨的問題不在簽署人數的數字多寡，而是即便當事人註記要捐，家人不見得接受，醫療院所自行發現的個案中，有一半家屬不會同意，另外一半的家屬則是尊重病人生前的意願。生病多年的病人死亡後，家屬通常較能接受器官捐出，而突然的意外死亡者，家屬則較難接受，這部分還需繼續努力。

李明哲指出，或許我們都有過這樣的經驗，為自己做決定很簡單，但要為家人做決定時，那隻筆往往都簽不下去。生死大事是很嚴肅的，我們並不追求數字突飛猛進，但希望這樣的觀念能逐漸展開。

他提醒，這個社會需要互相扶持，當醫療進步，我們有能力挽救其他病人，尤其是生命末期、器官衰竭的人，就應竭盡所能，為同胞做出決定。若可以，他願意成為捐贈者，當他不行的時候，也希望自己的生命有尊嚴，把有用的資源留給更多人。

雙和醫院協調護理師李欣怡分享，她曾遇過一名受贈者，過去因末期腎病每周洗腎3次，毒素仍無法脫乾淨，人看起來黑黑的，氣色不好。成功等到換腎後，對方的狀況好轉，可以和正常人一樣生活，甚至重返職場。