器捐驟減「創9年新低」 全台1.1萬人等移植「腎臟最缺」

台灣器官捐贈個案數量創下近9年新低紀錄，2025年實際器捐個案不及300人，相較2024年的366人減少近3成，同時簽署器官捐贈意願書的人數也明顯下滑。專家指出，網路流傳的不實訊息以及去年暖冬氣候，是導致器捐案例大幅減少的兩大主因。目前約有1.1萬人等待移植，其中以腎臟最急需。

台灣器官捐贈個案數量創下近9年新低紀錄，2025年實際器捐個案不及300人，相較2024年的366人減少近3成。 （示意圖／Pixabay）

統計資料顯示，2025年共有4萬2750簽署器官捐贈意願書，較前一年減少近4000人，降幅接近1成。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，去年6月宜蘭某醫院發生一起事件，該院在病患接上葉克膜、心跳尚未停止時通知檢警法醫相驗並準備器官捐贈，但一名司法人士在不了解相關規定的情況下撰文批評，引發爭議。

這起事件對器捐勸募造成極大阻礙。根據《聯合新聞網》報導，台北榮總外科部主治醫師鍾孟軒指出，原本單純的器官勸募、捐贈等醫療行為，卻因染上政治色彩而受到嚴重影響。李明哲強調，國人對器官捐贈意願原本就不高，這些不實訊息更是雪上加霜，去年簽署人數比前一年少了4000多人，顯示確實有民眾受到爭議事件影響。

鍾孟軒分析，器捐個案減少也與暖冬氣候有關。他表示，捐贈器官來源主要為腦死患者的大愛與家屬的捨得，而腦死原因可能是車禍受傷、腦中風、心肌梗塞等，但去年暖冬導致天冷猝死的潛在捐贈者明顯變少，這也反映在器捐案例數量上。

李明哲認為，國人對器官捐贈意願原本就不高，這些不實訊息更是雪上加霜，去年簽署人數比前一年少了4000多人，顯示確實有民眾受到爭議事件影響。（圖／中天新聞）

針對網路不實訊息，李明哲感到相當無奈。他說明，衛福部於2017年開放「心跳停止後器捐」(Donation after Cardiac Death)，符合條件的末期病人在撤除維生醫療、心跳停止觀察5分鐘後，由醫師宣告死亡並執行器官捐贈。去年宜蘭某醫院之所以爆出爭議，原因在於醫療、法律單位在「心臟停止死亡後器捐指引」的認知落差。

李明哲強調，台灣的法定程序要求嚴謹，絕不可能活摘器官。在意願確認、腦死判定(或心跳停止後觀察)、配對移植等階段，台灣均有嚴謹、透明的制度和行政流程。他呼籲網友不要以訛傳訛，讓器捐更難推動，並建議有器捐意願的民眾透過預立醫療決定，守護自己善終、善行，當病程不可逆時，由醫護團隊幫助家屬完成最後的遺願。

