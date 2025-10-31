器械皮拉提斯助通氣順肝、疏筋骨，五行理論融入運動保健

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

皮拉提斯由德國人Joseph Pilates發明，著重核心穩定與身體控制，其六大原則「呼吸、專注、核心、控制、流暢、精確」結合伸展與肌力訓練，分為墊上與器械兩類。

器械皮拉提斯運用核心床、懸吊椅及彈簧阻力等裝置，透過多角度拉伸強化四肢肌力、穩定核心肌群，並提升全身平衡感、控制力與柔軟度。

中醫師邱雅笙指出，中醫五行理論指出，人體五臟與五行相應，肝屬木，主筋、主疏泄；肝氣疏通則全身氣機暢通，否則易造成情緒緊繃與筋骨僵硬。專家指出，器械皮拉提斯透過呼吸與專注訓練，加上全身延展，可暢通氣機，增強肝疏泄功能，改善情緒緊張及筋骨不適。肝氣順暢亦可生心火，促進血液循環，提升五臟六腑功能，對消化、心血管及整體健康均有幫助。

然而，初學者常出現呼吸節奏不佳、核心無法正確發力及關節負擔過大等不適。專家建議，運動過程中應穩定呼吸、專注核心發力，並適度調整阻力。此外，可透過中醫穴位輔助改善不適，如內關穴緩解胸腹部循環、腎俞穴舒緩腰痛、外關穴與血海穴減輕肩膝痠痛，讓練習更安全有效。

邱雅笙提醒，器械皮拉提斯不僅強化肌力與平衡，更可配合五行理論調節氣血，對長期筋骨僵硬、消化不佳或精神緊繃者，是一項兼具運動與健康調理的保健方法。

(記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

