噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡

英國近日發生一起駭人命案。27歲男子約書亞．波威爾（Joshua Powell）事發前曾向朋友提到，自己做了一場「殺死奶奶的噩夢」。不久後，他96歲的祖母艾瑪．芬奇竟被發現倒臥在臥室地板，明顯遭到他殺。警方很快鎖定波威爾為重大嫌疑人，並在後續調查中發現多項關鍵證據，包括他的財務困境、可疑行蹤與現場鑑識結果，最終證實是他親手行兇。波威爾14日被法院判處終身監禁，至少須服刑26年。

根據《時人》報導，案件發生於2024年5月17日。當時芬奇家中的一氧化碳警報器突然響起，消防隊與警方趕到現場後，在臥室內發現她倒臥地板，已明顯身亡。臥室的床鋪被人縱火，但法醫檢驗顯示，芬奇體內沒有一氧化碳中毒反應，真正死因為「頸部壓迫」，顯示她其實在火災發生前就已遭人殺害。

警方在現場找到的燒痕與火柴來源與屋內其他物品不一致，進一步強化縱火嫌疑。調閱周邊監視器後，更發現波威爾在案發當天凌晨2點開車離家，並在祖母住宅附近停留一段時間，與他聲稱「整晚都在家熟睡」的說法矛盾。

警方調查更發現，他手機裡曾輸入奶奶家中保險箱密碼，與他「不知道密碼」的說法互相不符。更令人心寒的是，他在案發前欠下債務，並告訴朋友「希望奶奶快點過世，因為我會繼承她的財產」。他甚至曾透露「做了個夢，夢見我殺了奶奶」。

警方於2024年5月19日正式逮捕波威爾。後續鑑識顯示，他身上的痕跡與芬奇頸部的壓迫傷勢相符。此外，現場留有一條沾滿芬奇血跡的皮帶，被研判是凶器之一。警方也在住宅附近尋獲一把與屋內失蹤刀具型號相同的刀，進一步認定波威爾涉案嫌疑。

辦案過程中，警方痛批波威爾利用奶奶對他的信任，並在被證據步步逼近時仍極力否認。辦案主管霍華德．布羅德里布（Howard Broadribb）表示：「他冷血又自私，完全無視家屬的痛苦。希望判決能讓家人得到些許安慰。」

