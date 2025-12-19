噪音問題報警懷恨！ 南投51歲男開車撞鄰居.持利器刺殺

南投縣 / 綜合報導

南投縣名間鄉發生一起 凶殺命案 ，一名51歲黃姓男子，不滿65歲的蕭姓鄰居曾經報警投訴他吵鬧，今（19）日一早趁著鄰居騎機車出門時，開車將鄰居撞倒在地後，再持利器攻擊，導致鄰居傷重不治，黃姓男子犯案後主動報案，警方趕到現場，他留在原地並且坦承犯行，被依殺人罪送辦。

救護車緊急開到南投名間鄉這處空地，一名男子，倒在地上，救護人員CPR搶救，警察也來了，路口站了一名穿著背心的男子，他向警察自首，說倒在地上的人，是他攻擊的，目擊民眾說：「車子在那邊他(嫌犯)就開過去撞，把他撞倒再去殺他。」

廣告 廣告

目擊民眾還原事發經過，死者是65歲的蕭姓男子，攻擊他的嫌犯是51歲黃姓男子，兩人是多年的鄰居，之前曾因為，黃姓男子深夜放鞭炮，蕭姓男子出面勸阻並報警，黃姓男子被法辦，導致心生不滿，竟然趁對方騎機車出門，開車撞人，還拿利器攻擊，導致蕭姓男子傷重不治，嫌犯父親說：「會想說隔壁要害他，之前就聽過他這樣講過。」

黃姓男子犯案後，打110報案，員警趕到現場，他待在原地坦承犯案，警方依涉犯殺人罪嫌將他移送法辦，而他自己報案，留在原地的過程，律師認為，符合自首減刑的條件。

律師陳相懿說：「犯罪尚未發覺前，即主動告知，屬於自首，但刑法第62條，是『得』減刑，而非『應』減刑，是否減刑，仍依法官個案審酌。」律師說雖然黃姓男子自首，符合減刑要件，但也要看法官判定，如果犯罪行為惡劣，也不一定能減輕刑責。

原始連結







更多華視新聞報導

三峽重大車禍偵結 78歲男涉殺人罪因死亡不起訴

涉啦啦隊經紀人命案 凶嫌同行友人被列殺人罪嫌

恐怖情人！ 男殺「前前女友」入獄 假釋期再殺「前女友」

