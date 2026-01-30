噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」

即時中心／林韋慈報導

台南市新市區永福街一處出租公寓，29日凌晨發生一起兇殺命案。一名50多歲、擔任廚師的王姓男子，疑因不滿同層鄰居42歲蘇姓男子深夜盥洗聲過大，影響睡眠，雙方爆發口角衝突，王男盛怒之下持刀刺殺對方，造成蘇男當場死亡。王嫌事後向警方自首，檢方已依殺人罪向法院聲押獲准。

警方初步調查，王嫌與死者同為該公寓二樓住戶。案發當晚，蘇男深夜盥洗所發出的聲響，再度引發王嫌不滿，雙方爆發激烈爭執。過程中，王嫌一氣之下持刀朝蘇男猛刺，導致對方滿身是血倒臥在地。警消獲報趕抵現場時，蘇男已無呼吸心跳，屍體冰冷，明顯死亡。王嫌犯案後一度癱坐在走廊，約一小時後才自行報警，並向警方表示「我殺人了」，隨後配合到案。

附近住戶表示，當時曾聽到「乒乒乓乓」的聲音，還伴隨激烈爭吵與咒罵聲，並表示隨後在2樓聽到「他有打電話自首，就是說他殺人然後報地址」。

檢察官29日下午率同法醫進行相驗，初步認定蘇男身中至少36刀，致命傷集中於頸部、胸部等要害部位，因大量失血當場死亡。檢方訊問後認為，王嫌涉犯《刑法》殺人重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施及逃亡之虞，已向台南地方法院聲請羈押獲准，全案持續偵辦中。

