噪音擾鄰害失眠！台南民宿2年近400次投訴 法院判賠5萬

台南市區一家民宿因常製造噪音而遭鄰居控訴，甚至導致鄰居失眠。近日台南地方法院作出判決，要求該民宿在白天與夜晚的噪音不得超過法定標準，並賠償受害鄰居5萬元慰撫金。據了解，該民宿的住客經常在夜間喧嘩、唱歌，造成周圍居民困擾，儘管多次報警求助，卻未能改善。

台南市區一家民宿因常製造噪音而遭鄰居控訴，甚至導致鄰居失眠。（圖／翻攝畫面）

根據法院查明的資料，該民宿在1年9個月內因噪音問題接獲報警高達380筆。控訴者郭姓居民指出，民宿的老闆王姓經營者租用一棟透天厝，並在民宿內設有KTV及烤肉設備，除了清潔時的家具碰撞聲外，住客的喧鬧行為常常影響周圍居民的生活。郭姓居民表示，由於長期受到噪音干擾，他不得不依賴安眠藥才能入睡，精神受到極大困擾，因而要求賠償並禁止民宿繼續製造噪音。

該民宿在1年9個月內因噪音問題接獲報警高達380筆。（圖／翻攝畫面）

根據《自由時報》報導，王姓老闆則辯稱，他已合法申請並取得民宿經營證照，並在開業後對郭姓居民的檢舉行為感到無奈。他表示曾邀請郭姓居民參觀民宿，並針對噪音問題進行改善措施，包括封閉頂樓烤肉區及暫停營業進行隔音工程，並要求郭姓居民提供噪音來源的證據。

該民宿請求客人不要發出噪音，否則後果自負。（圖／翻攝畫面）

控訴者郭姓居民指出，民宿的老闆王姓經營者租用一棟透天厝，並在民宿內設有KTV及烤肉設備，除了清潔時的家具碰撞聲外，住客的喧鬧行為常常影響周圍居民的生活。（圖／翻攝畫面）

王老闆稱已改善噪音問題，封閉頂樓烤肉區、停業進行隔音，並要求郭姓居民提供噪音證據 。（圖／翻攝畫面）

法官傳訊其他鄰居，發現民宿開業後，周圍居民常常被小孩蹦跳聲、家具碰撞聲及派對吵鬧聲困擾，住客的噪音從晚上10點持續到凌晨3至5點，白天清潔時也有明顯聲響。法官調閱南市警二分局的報案紀錄，確認該民宿的噪音問題已超過一般人能忍受的範圍。

法官傳訊其他鄰居，發現民宿開業後，周圍居民常常被小孩蹦跳聲、家具碰撞聲及派對吵鬧聲困擾，住客的噪音從晚上10點持續到凌晨3至5點，白天清潔時也有明顯聲響。（圖／翻攝畫面）

最終，法院判決王姓老闆需賠償郭姓居民5萬元慰撫金，並對民宿的噪音進行限制，規定白天及晚間的音量不得超過法定標準。此案仍可上訴。

