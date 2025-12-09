《噪音管制法》三讀通過最重罰3.6萬可吊照 羅廷瑋盼強化嚇阻力 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院今（9）日三讀通過《噪音管制法》修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。立委羅廷瑋表示，修法得以補上制度缺口，讓主管機關在執法上能更有力道，也讓台灣一步步邁向更友善、更宜居的生活環境。

羅廷瑋指出，台中市寶慶街日前發生凌晨時段有改裝車炸街呼嘯，甚至在離警察局不到1公里的地方放鞭炮、全速狂飆，還持球棒毆打司機，嚴重影響治安與居民的身心安全。他認為，這類情況之所以頻繁，關鍵原因之一，就是過去的罰鍰偏低、處置手段有限，使得違規者無所畏懼。因此，強化法律工具、提高違規成本，成為必須且急迫的工作。

廣告 廣告

羅廷瑋進一步說，《噪音管制法》修正案三讀通過，是台灣在「維護居住安寧」與「提升生活品質」上非常關鍵的一步。他解釋，《噪音管制法》第26條與第28條的罰鍰額度，從原本的1800至3600元，大幅提高到3600至36000元。同時，對於經通知限期改善仍未完成且情節重大者，新增得以吊扣牌照直至改善完成的規定；若在一年內再度違反，也增訂得移請監理機關吊扣牌照6個月，以強化嚇阻力，避免屢犯行為持續發生。

羅廷瑋說，本次修法也正式將中央主管機關名稱調整為「環境部」，使法規架構與現行行政組織一致。未來在噪音治理、科技執法與跨部會協作上，也能建立更清楚的責任與流程，提升整體治理效能。他並期待修法通過後，中央與地方能夠透過更完整的稽查、檢驗與處罰制度，有效改善噪音擾民問題。

照片來源：取自羅廷瑋臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

接待外賓貴賓準備「這一味」 江啟臣：行銷台中是使命

促進台日醫療鏈結 廖偉翔曝將展開胰臟癌與新藥技術合作

【文章轉載請註明出處】