《噪音管制法》加重處罰 黃心華持續督促新北市府落實法規打擊噪音車

248251218a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

改裝車輛高分貝噪音長期困擾新北市新店地區居民，夜間呼嘯而過的引擎聲，讓不少民眾難以入眠。新北市議員黃心華長期關注地方反映，針對北宜路、環河路等主要幹道成為噪音車熱點，多次要求制度面改善。近日，立法院三讀通過《噪音管制法》修正案，明訂更嚴格罰則，被視為回應地方期待的重要一步。

新店地區車流量大，部分改裝車輛為追求聲浪效果，頻繁於夜間高速行駛，噪音問題累積多年。過去新北市府持續透過噪音科技執法、通知車主回廠檢驗等方式因應，短期內雖能抑制情況，卻受限中央法規缺乏明確源頭管理規定，執法效果始終有限，難以從根本解決問題。

廣告 廣告

黃心華指出，地方政府執法人力與科技工具持續投入，但若缺乏完整制度設計，只會讓居民感受改善有限。為此，他多次建請市府向中央反映，推動從製造、改裝到使用端全面管理，避免噪音車輛不斷回流上路。

此次修法明確加重處罰力道，未來車輛噪音若超過標準，最高可處3萬6千元罰鍰；經通知仍未改善，得按次連續開罰，並可吊扣牌照直到完成改善；若一年內再度違規，將面臨吊扣牌照6個月重罰。相關規定被認為能有效提高違規成本，遏止僥倖心態。

黃心華表示，修法通過象徵噪音治理邁入新階段，希望透過更嚴謹手段，能有助於大幅降低違法噪音車數量，還給新店居民應有的生活品質。他未來也將持續督促市府與中央落實法規，讓街道回歸安靜，讓居民不再為深夜引擎聲所苦。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北醫療作業基金剩餘逾億 林國春提免掛號費與強化醫護人力

新北小型工程土方無處可去 周勝考警告：明年基層建設恐全面卡關

【文章轉載請註明出處】