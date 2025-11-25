噪音起殺機？水果刀猛刺老翁心、猛砍老婦臉！23歲男卻辯「都忘記了」

社會中心／洪正達報導

林男行兇後呆坐在現場，警方隨後趕到將他逮捕。（圖／翻攝畫面）

台中霧峰區今年10月間發生一起砍人案，現年23歲的林姓男子認為鄰居陳姓婦人發出噪音，憤而持刀砍人，並猛刺當時見義勇為的施姓老翁，其中一刀刺中施翁心臟，後續引發腦中風、水腦症，後續在加護病房觀察19天才轉往普通病房，沒想到陳男卻供稱發生過程「忘記了」，檢方近日偵結，依殺人未遂罪起訴。

據了解，今年10月16日下午2點多，林姓男子（23歲）在霧峰區中正路自宅外質問鄰居陳姓婦人（70歲）是否製造噪音，陳婦與當時在場的施男都否認，林男問完後隨即返回家中拿起水果刀，對著施男心臟刺一刀後，又猛烈攻擊陳婦臉部，施男忍著疼痛上前阻止，陳婦一度跌坐地上，但隨即站起拚死抵抗，最後勒住林男脖子後，終於將水果刀奪下。

林男直到水果刀被奪走後才冷靜下來並坐在現場，施男傷勢嚴重，到院搶救時發現主動脈穿刺傷、左側血胸、右小腦中風併水腦症、呼吸衰竭等，陳婦除臉部多處撕裂傷外，沒有生命危險，此外，施男經手術後撿回一命，在加護病房躺了19天才轉趨穩定，住進普通病房。

由於現場監視器清楚拍下林男行兇過程，確認林男殺人未遂事證明確，檢方依法將他起訴。

不良行為，請勿模仿！

