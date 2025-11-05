噪音車最高罰3萬6 年犯2次可吊扣牌照

現行《噪音管制法》規範，機車噪音超標將處1800以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善，將按次處罰，但因現行裁罰難有效嚇阻噪音車，立法院社會福利及衛生環境委員會昨初審通過修法草案，機車噪音超標罰鍰將提高至3600以上3萬6000元以下，若1年內超標2次，可移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

噪音車擾人安寧，環境部民國110年起推動聲音照相科技執法，透過布建在各縣市共315套聲音照相設備記錄車輛超標，經背景音修正、比對前後3秒確認排除環境干擾、且氣候為無雨、風速小於5m／s，依違反《噪音管制法》裁罰1800至3600元。據統計去年噪音車檢舉或陳情共3萬1460件，實際裁處約5000餘件。

朝野立委認為現行罰鍰偏低，部分駕駛人反覆違規、無法有效嚇阻，均提案提高罰鍰，部分立委提案吊扣累犯車牌牌照、駕駛駕照。環境部則建議，罰鍰提高至3600元以上3萬6000元以下，屆期未改善按次處罰，前項情形，於1年內再度違反者，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月，昨送入立法院社會福利及衛生環境委員會審查。

民進黨立委楊曜指出，闖紅燈計點處理，無照駕駛才扣照，但噪音嚴重性是否需要以扣照處分，以罪刑相當原則思考？他認為機車噪音違規就扣照，罰太重。

國民黨立委牛煦庭則表示，部分人士改裝噪音車罰不怕，就當繳保護費，若不祭出最嚴重的扣牌處分，難以有嚇阻效果，他認為機車噪音違規，若屆期未改善，除可按次處罰外，還可移請公路監理機關吊扣牌照，至改善完畢後發還。

經討論，社福環衛委員會初審通過《噪音管制法》修正草案，機車噪音超標罰鍰3600元以上3萬6000元以下，通知限期改善，若屆期未完成改善，除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。1年內再度違反者，得移請公路監理機關吊扣其牌照6個月。