噪音車有感下降！靜桃專案陳情減38％ 再引入AI科技聲紋系統

桃園市政府推動靜桃專案後，噪音陳情數已較專案實施前下降38％，今年正式引入「AI科技聲紋系統」，將提升判識準確度及節省人力。（桃園市環保局提供）

桃園市政府自民國112年起推動「靜桃專案」，副市長蘇俊賓主導跨局處合作研商，包含建議中央修法將違規改裝排氣管列為行為罰、擴增聲音照相、AI改管車輛辨識系統，相關管制作為已有成效，噪音陳情數已較專案實施前下降38％，今年也正式引入「AI科技聲紋系統」，透過深度學習自動辨識疑似噪音車輛，結合召回臨時檢驗制度，藉此提升判識準確度及節省人力。

環保局說明，自112年起逐步建置聲音照相科技執法系統，截至114年，全市已設置50套聲音照相設備，每套採購金額約介於90萬至130萬元之間，屬於中長期噪音治理的重要基礎建設。相較傳統攔檢須大量動員人力，且受限於時段與地點，科技設備可24小時不間斷運作，有效補足夜間與高風險時段的執法空窗，讓有限人力發揮最大效益。

針對過去聲音照相設備在雨天、背景音複雜，或多輛車同時通過時，較易受到環境干擾的情況，環保局表示，相關限制是各縣市推動科技噪音執法時共同面臨的技術挑戰。桃園市並未因此停滯，而是持續投入研發與設備升級，透過導入AI技術補強既有系統不足，強化噪音來源辨識能力，提升整體執法精準度與效率。

為持續突破技術瓶頸，蘇俊賓要求環保局積極引入最新科技強化執法作為。環保局先前已導入AI改裝排氣管影像辨識設備，透過影像分析主動篩選非原廠排氣管車輛，提前鎖定高風險對象並通知到檢，並嘗試導入「AI聲紋系統」，去年先於台七乙線道試辦，成案率提升5倍、辨識效率較人工加快8成。

目前環保局正建構「AI 聲紋系統」，蒐集改裝排氣管、原廠排氣管及各類特殊車種的聲紋特徵，建立完整資料庫，並預計於今年正式整合至聲音照相系統。未來將透過深度學習持續優化辨識模型，進一步提升執法能量與準確度。

交通大隊長李維振提到，針對「變更排氣管設備不依規定申報登記」，114年已舉發1427件，較113年舉發177件，增加1250件。今年警察局仍將持續配合環保局、監理單位等嚴正執法，延續以往跨機關合作機制，依據噪音管制法及交通管理處罰條例相關規定，針對違法改裝噪音車輛進行稽查取締，以期還靜於民。

