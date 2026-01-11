噪音車零容忍！斗六警環聯手保護市民生活安寧。（記者劉春生攝）

為了還給市民安寧的生活環境，斗六分局於日前攜手雲林縣環保局，在棒球場周邊展開聯合稽查行動，鎖定改裝噪音車輛及易造成擾民的熱點路段。當日稽查結果顯示，噪音檢測不合格兩件、非法變更排氣管四件、其他違規八件，相關車主均依法告發，並要求限期改善。警方明確表態，對任何擾民或違法改裝車輛絕不寬容，將以嚴格執法手段保障市民安寧。

斗六分局指出，未來將持續鎖定噪音熱點，加強攔查與巡邏，對未經主管機關審驗或檢驗合格之排氣管車輛，一經查獲即依法重罰，絕不容許任何擾民行為存在。同時，警方也將編排多次防制危險駕車專案勤務，針對任意拆裝消音器、非法改裝車輛、飆車或危險駕駛行為，全面掃蕩，從源頭杜絕違規情事，守護轄區交通秩序與公共安全。

警方提醒駕駛朋友，任意改裝車輛或拆裝消音器不僅違法，更可能危害自身與他人安全，一旦查獲，將依法告發並處以罰鍰，情節嚴重者更會移送司法偵辦。斗六分局與環保局將持續聯手執法，對違規噪音車保持零容忍態度，確保每位市民都能在安靜、舒適的環境中生活。

斗六分局強調，市民安寧不可侵犯，任何擅自改裝車輛、拆裝消音器或製造噪音擾民的行為，警方都將嚴格查處、依法重罰，絕不手軟。警方呼籲駕駛朋友守法駕駛，以實際行動共同維護安全與安靜的生活環境。